La aún esposa de Christian Cueva lanzó su emprendimiento navideño y no perdió la oportunidad de enviar un mensaje que llamó la atención por su posible destinataria.

Pamela López sorprendió al anunciar su ingreso al mercado de productos navideños con una marca propia de panetones. Sin embargo, la presentación de su nuevo emprendimiento también estuvo acompañada de comentarios que no pasaron inadvertidos. La aún esposa de Christian Cueva habría aprovechado la promoción de su producto para lanzar peculiares mensajes dirigidos a Pamela Franco, actual pareja del futbolista. La situación llamó la atención debido a que la cantante también comercializa panetones.

¿Cómo es el panetón 'KittyPam' que Pamela López puso a la venta?

La influencer trujillana presentó su línea de panetones bajo el nombre de 'KittyPam', una propuesta que llega en empaques personalizados con una imagen de ella y contiene unidades de 900 gramos. No obstante, uno de los aspectos que más destacó durante la promoción fue que su producto no lleva bromato artificial, característica que utilizó para diferenciarlo de otras alternativas del mercado.

"Así es, el verdadero panetón natural, riquichichichísimo, sin bromato artificial. Ya sabes", comentó entre risas.

Frente a los medios de comunicación, Pamela López se mostró entusiasmada al dar a conocer su nuevo negocio y aprovechó para remarcar las particularidades de su panetón. Sus expresiones y comentarios también fueron interpretados como una posible alusión al emprendimiento de la cantante de cumbia, con quien mantiene una conocida controversia.

La situación tomó otro giro cuando uno de los periodistas quiso saber si tenía previsto comercializar sus productos o entregarlos gratuitamente, como supuestamente habría ocurrido con Pamela Franco. La respuesta de la influencer estuvo cargada de ironía y dejó entrever que su objetivo era vender los panetones para generar ingresos.

¿Por qué Pamela Franco denunció a Pamela López por presunto maltrato psicológico?

En medio de las indirectas relacionadas con sus respectivos emprendimientos, Pamela Franco también se pronunció sobre el proceso legal que inició contra Pamela López por presunto maltrato psicológico. La intérprete explicó públicamente qué la motivó a recurrir a las autoridades y defendió su decisión de tomar medidas frente a determinadas expresiones.

La cantante de 'Dile la verdad' manifestó que reconoce el derecho de las personas a expresar sus opiniones, tanto en las redes sociales como en los espacios públicos. Sin embargo, señaló que la libertad de expresión no debería convertirse en una excusa para realizar ataques personales ni utilizar términos que puedan resultar humillantes.