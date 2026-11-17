Susana Alvarado, reconocida cantante, destacó por subir un firme mensaje dirigido a aquellos que la critican en redes sociales. En esta ocasión, la miembro de Corazón Serrano eligió no quedarse en silencio ante los comentarios negativos que recibe sobre su figura tras una notable pérdida de peso.

Susana Alvarado se defiende de las críticas

Alvarado, quien ha ganado notoriedad también por su relación con Paco Bazán, generalmente mantiene un bajo perfil mediático. Sin embargo, decidió manifestarse contra quienes comentan sobre su aspecto físico.

Usando TikTok, la artista de cumbia compartió un video en el que refleja algunos de los mensajes que recibe: “Oye, como que te estás subiendo de peso, como te estás bajando mucho, ¿no? Ya no bajes tanto” . Concluye con una respuesta directa: “Ya pues, no jodan”.

Susana Alvarado sorprende al enviar contundente mensaje a críticos.

Con estas palabras, Alvarado demuestra su hartazgo hacia las opiniones de los cibernautas, dejando clara su postura. Es importante destacar que la cantante de Corazón Serrano ha expresado satisfacción con su cambio físico y ha mostrado su compromiso con el ejercicio regular.

Los seguidores de la artista peruana no tardaron en reaccionar a su video en TikTok, mostrando su apoyo. Muchos rechazaron también las críticas y la colmaron de halagos.

“La gente habla porque tiene boca, no porque siempre tenga algo bueno que decir. No hagan caso al mundo, vivan felices para ustedes mismos”, “JAJAJA, la gente ya no sabe ni qué decir, todo les parece malo. Estás hermosa Su”, “Ignora, la gente siempre critica... con nada están contentos”, “jajaja, bien dicho Susana, la gente nunca está conforme”, “Los que te critican no saben nada. Está regia”, fueron algunas de las respuestas.