¡Se lo dijo todo! Tilsa Lozano salió en defensa de los católicos tras la despedida del papa León XIV y cuestionó a Olinda Castañeda por sus críticas hacia los fieles.

Las declaraciones de Olinda Castañeda, criticando a los católicos que asistieron a la última misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas en Perú, han generado diversas reacciones. En este contexto, Tilsa Lozano defendió a los fieles al cuestionar las opiniones de la exmodelo, quien habló de fanatismo respecto a la devoción mostrada hacia el líder religioso.

En su programa del lunes 16 de noviembre, la conductora dirigió comentarios directos hacia Olinda Castañeda, ahora convertida en cristiana. Lozano expresó su molestia por las críticas hacia aquellos que esperaron horas para ver al papa León XIV. "Habla de fanatismo diciendo: ‘No van a la Iglesia, pero sí van a ver al papa. Se debería honrar a Dios’. Lo calificó de fanatismo. Impresionante...", destacó la ex ‘Vengadora’, mostrando su clara opinión en el asunto.

Tilsa Lozano responde a críticas de Olinda Castañeda

Tilsa Lozano no se guardó nada al hablar sobre la postura de Olinda Castañeda y defendió el derecho de los fieles a practicar su fe libremente.

"¿Por qué no dejar que cada quien haga lo que lo hace feliz? En tiempos donde tener fe en algo es difícil, cualquier cosa que inspire esperanza debería respetarse. ¿Por qué criticar el fanatismo?", reflexionó durante su programa.

Pero sus críticas no se detuvieron ahí. La expareja de Jackson Mora también mencionó las actividades recientes de Olinda, quien ha estado predicando en espacios públicos, cuestionando que, mientras ella realiza estas acciones, critique la fe de otros.

"Se la ve con un altavoz hablando disparates sobre cómo deberían vestirse las mujeres, y ahora habla de fanatismo? Por favor", sentenció Lozano, expresando su descontento con las declaraciones de Castañeda.

Los comentarios de Olinda Castañeda hacia los católicos por la visita papal

La polémica comenzó cuando Olinda Castañeda criticó a los católicos que acudieron a la misa del papa León XIV en Perú. En un video en sus redes sociales, la exmodelo expresó su desacuerdo con esta demostración de fe, considerándola una confusión entre fe y fanatismo.