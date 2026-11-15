Rosa Fuentes SE QUIEBRA al exponer la DOLOROSA petición de su hijo mayor tras separarse de Paolo Hurtado: "Quiero que mi papá..."

Rosa Fuentes recordó uno de los episodios más difíciles que vivió junto a sus hijos luego de descubrir la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en 2023. La empresaria contó que el impacto de la separación también se reflejó en el comportamiento de sus pequeños, especialmente en el mayor. Durante una conversación, reveló el pedido que el niño le hizo mientras ella estaba embarazada de su tercer hijo, una escena que la conmovió hasta las lágrimas. ¿Qué le pidió a su madre?

¿Qué dolorosa petición le hizo el hijo mayor de Rosa Fuentes tras su separación de Paolo Hurtado?

En entrevista con Lizbeth Cueva en su pódcast 'Todas sanamos', la empresaria Rosa Fuentes contó que, mientras esperaba a su tercer bebé, su hijo mayor le preguntó de qué manera podría hacer para que Paolo Hurtado conociera a su futuro hermanito. El pequeño expresó su deseo de que ambos pudieran encontrarse e incluso acariciaba la barriga de su madre mientras le hacía aquella consulta.

Al recordar ese episodio, Rosa Fuentes no pudo contener las lágrimas y reconoció que la situación familiar estaba afectando emocionalmente a sus hijos. La empresaria explicó que su enojo y frustración por lo sucedido con el popular 'Caballito' también repercutían en el comportamiento del mayor.

“Me percaté que mi ira y frustración estaban afectando a mis hijos, especialmente al mayor. En un momento, mi hijo mayor me preguntó: ‘Mamá, ¿qué haremos para que papá conozca a mi hermanito?’. Eso fue lo más difícil de oír, pues sabía que no quería que él estuviera cerca. Le decía: ‘¿Quién te ha dicho que no lo va a conocer?’. ‘Por favor, mamá’, y me acariciaba la barriga, lo cual es algo que jamás olvidaré”, dijo Rosa por primera vez sobre el sufrimiento de sus hijos.

La conductora también recordó que, durante aquella etapa, su hijo mayor se acercaba a la puerta de su habitación para preguntarle si iba a comer, mientras ella prefería permanecer encerrada. Esta situación le permitió reconocer cuánto estaba influyendo su dolor en los pequeños y, especialmente, en el primogénito.

¿Cómo es actualmente la relación de Rosa Fuentes con Paolo Hurtado?

Rosa Fuentes explicó que Paolo Hurtado ha experimentado algunas transformaciones luego de recibir terapia y comenzar a involucrarse más en la crianza de sus hijos. Según relató, el futbolista ha dedicado mayor tiempo a su familia, una actitud que se hizo más evidente después de la llegada de su tercer bebé.

La empresaria señaló que estos cambios tuvieron un peso importante al momento de decidir si le daba una nueva oportunidad a su matrimonio. Sin embargo, dejó en claro que su manera de ver la relación ya no es igual a la que tenía antes de atravesar la crisis.