Hija de Mondonguito cuenta LA VERDAD sobre los ÚLTIMOS minutos del cómico: "Fue calmado con..."

La partida del querido cómico ambulante Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, continúa generando repercusiones en el ambiente artístico peruano. Tras su fallecimiento, surgieron versiones sobre una supuesta decisión familiar de desconectarlo debido al delicado estado de su salud. Estas declaraciones, difundidas por Kike Suero, provocaron controversia y motivaron que los familiares del humorista salieran a aclarar lo ocurrido. Ahora, Gladys Zubiate, hija del artista, decidió contar cómo fueron realmente sus últimos momentos y desmentir la información que circuló.

¿La familia de Mondonguito decidió desconectarlo antes de su muerte?

Gladys Zubiate se reunió con Kike Suero para aclarar las versiones que se difundieron sobre los últimos momentos de su padre. Durante la conversación, la hija de Mondonguito rechazó que la familia hubiera autorizado desconectarlo, tal como se había señalado tras las declaraciones del comediante.

“Eso es falso, creo que ha sido una mala información o se ha tergiversado lo que se ha dicho. Mi papá nunca ha sido desconectado como tú sabes y como saben todos sus amigos”, contó negando lo que Kike Suero habría dicho a los medios.

De acuerdo con la explicación de Gladys, el artista falleció de manera natural. Sin embargo, antes de su partida habría atravesado episodios de ansiedad que lo llevaron a comunicarse con algunos de sus compañeros del mundo del humor, entre ellos Kike Suero.

¿Qué ocurrió realmente durante los últimos minutos de Mondonguito?

La hija del recordado humorista precisó que su padre recibió sedantes para tranquilizarlo, pero insistió en que nunca fue desconectado de algún equipo médico. Además, consideró que los comentarios que generaron la controversia pudieron originarse por una confusión relacionada con el estado en el que se encontraba su progenitor.

“Mi papá ha sido calmado con sedantes, más no desconectado. En ningún momento”, indicó la hija de Mondonguito. “Quizás mi papi que ha estado con ansiedad y en un momento no lúcido, mi papá haya escrito mal. Quizá cometió un error, puede haber sido ese el caso. Tal vez por la ansiedad que tenía porque tenía de rato en rato sus crisis. Más bien, muy agradecida con el hospital”, explicó.