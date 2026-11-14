Susy Díaz toma DESESPERADA DECISIÓN por Florcita Polo y acude a BRUJO para hacerle inesperado pedido: "Que no lleve nada..."

Susy Díaz regresó al Perú para apoyar a su hija, Florcita Polo, tras la denuncia de presunta violencia contra su expareja, Luiggi Yarasca. La situación personal de Florcita genera gran preocupación familiar.

Susy Díaz volvió a demostrar que atraviesa momentos de gran preocupación por la situación personal de su hija, Florcita Polo, luego de la denuncia que presentó contra su expareja, Luiggi Yarasca, por presuntos episodios de violencia física y psicológica. La excongresista incluso interrumpió su viaje por Europa para retornar al Perú y acompañar a la empresaria en medio de esta difícil etapa. Sin embargo, ahora sorprendió al aparecer junto a un conocido personaje dedicado a las prácticas esotéricas. Durante este encuentro, reveló una drástica medida que habría decidido tomar para que su hija pueda comenzar de cero.

¿Qué decisión tomó Susy Díaz por Florcita Polo y qué le pidió al brujo?

La exvedette generó revuelo al protagonizar un video difundido en la cuenta de TikTok de 'El Brujo de las Estrellas', donde apareció conversando con el personaje conocido como Maestro Supay. En medio de la charla, Susy Díaz contó que tiene previsto trasladar a Florcita Polo a una vivienda diferente, con la intención de que pueda iniciar una nueva etapa lejos de las situaciones complicadas que ha enfrentado recientemente.

Durante la grabación, la madre de la empresaria recordó una recomendación que anteriormente había recibido del especialista en esoterismo y quiso confirmar algunos detalles sobre las pertenencias que su hija debería llevar a su nuevo hogar. Incluso, preguntó si debía dejar atrás todos sus objetos personales para comenzar esta etapa sin elementos de su antigua residencia.

“Maestro Supay, usted me aconsejó que ahora que voy a mudar a mi hija Florcita a otra casa, a otra dirección que todo sea nuevo que no lleve nada ni un artefacto ni la cama, ni el colchón. ¿Ni siquiera nada de ropa?”, le consultó Susy Díaz.

Ante su interrogante, el denominado Brujo de las Estrellas ratificó la recomendación que le había dado y sostuvo que Florcita debería instalarse en su nueva vivienda sin trasladar los objetos que utilizaba anteriormente. Según su explicación, adquirir nuevamente sus pertenencias permitiría renovar el ambiente y dejar atrás las experiencias negativas que habría atravesado.