Susy Díaz regresa al Perú entre lágrimas tras denuncia de Florcita Polo y hace desgarradora confesión

Susy Díaz rompe en llanto al regresar al Perú por Florcita Polo tras denuncia contra Luiggi Yarasca . Revela que su hija tiene miedo y lanza fuerte advertencia.

Susy Díaz regresó a Lima y se expresó su preocupación sobre la situación de su hija. | Composición Wapa

Susy Díaz regresó a Lima y se expresó su preocupación sobre la situación de su hija. | Composición Wapa

Susy Díaz llegó al Perú visiblemente afectada tras interrumpir sus vacaciones en Europa para acompañar a Florcita Polo, quien denunció a Luiggi Yarasca por presunta violencia física y psicológica.

A su salida del aeropuerto Jorge Chávez, la excongresista fue abordada por las cámaras de 'América Hoy', donde rompió en llanto al expresar su deseo de reencontrarse con su hija.

"Quiero ver a mi hija (…) quiero abrazarla", manifestó. Además, confesó su dolor por lo ocurrido: "Me siento mal, es horrible, no se lo deseo a nadie".

Susy Díaz revela que Florcita Polo tiene miedo tras denuncia

Al ser consultada sobre cómo se encuentra Florcita, Susy Díaz respondió: "Tiene miedo".

Asimismo, rechazó las afirmaciones de Yarasca sobre supuestos problemas psicológicos de su hija. "Mentira, mi hija es muy sana, muy buena, no tiene calle", aseguró.

La excongresista también reaccionó al comunicado de Florcita, quien reconoció que debió escuchar sus consejos. "Hay que hacerle caso a la mamá, las mamás intuyen", expresó.

Susy Díaz lanza contundente advertencia a Luiggi Yarasca

La excongresista se pronunció sobre la negativa del empresario frente a la denuncia presentada por su hija.

"Él tiene que negarlo siempre, si no, lo hubieran detenido", manifestó. Luego, le envió un fuerte mensaje: "Hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, que espere el castigo divino".