Luiggi Yarasca PIERDE LOS PAPELES y se enfrenta EN VIVO contra Magaly Medina por caso Flor Polo: “A mí no me amenaces”

Magaly Medina protagonizó una acalorada discusión con Luiggi Yarasca durante una entrevista en vivo. El empresario negó las acusaciones de Florcita Polo, pero no precisó cómo se produjeron los hematomas que ella denunció.

¡Se armó tremendo enfrentamiento! Magaly Medina perdió la paciencia con Luiggi Yarasca, expareja de Florcita Polo, durante una entrevista en vivo en su programa 'Magaly TV, la firme'. La conductora le exigió explicaciones sobre los moretones que presentó la hija de Susy Díaz tras denunciarlo por presunta agresión física y psicológica, pero el empresario evitó precisar cómo se produjeron las lesiones.

La conversación se volvió cada vez más tensa cuando Yarasca rechazó las acusaciones en su contra y cuestionó la versión de su expareja. Sin embargo, lo que terminó por desatar la molestia de la periodista fue una advertencia del empresario, que provocó una contundente respuesta y el abrupto final de la entrevista.

Magaly Medina explota contra Luiggi Yarasca por moretones de Florcita Polo

Durante la emisión del lunes 9 de noviembre, Luiggi Yarasca apareció mediante una videollamada para defenderse de las acusaciones realizadas por Florcita Polo.

El empresario aseguró que nunca agredió físicamente a su expareja y sostuvo que las grabaciones difundidas sobre los incidentes no demostrarían que ejerció violencia.

“Lo debe explicar Flor porque en todo momento no hubo un acto de agresión”, respondió cuando Magaly Medina le preguntó por el origen de los hematomas.

La conductora insistió en que debía aclarar cómo aparecieron las lesiones, pero Yarasca reiteró su negativa y cuestionó las imágenes presentadas.

“En los videos no se ve absolutamente nada”, manifestó.

En medio de la discusión, el empresario también aseguró que Florcita Polo lo hostigaba constantemente y que contaba con testigos que podrían respaldar su versión.

No obstante, sus declaraciones provocaron una nueva reacción de Magaly Medina, quien continuó exigiéndole respuestas sobre los moretones denunciados por la hija de Susy Díaz.

¿Por qué Magaly Medina terminó la entrevista con Luiggi Yarasca?

El momento más polémico ocurrió cuando la periodista volvió a cuestionar al empresario por las lesiones de Florcita Polo.

Ante la insistencia de Magaly, Yarasca le pidió tener cuidado con sus afirmaciones.

“Cuidado con lo que está afirmando, no me acuse de algo que no he hecho”, expresó.

La respuesta terminó por incomodar a la conductora, quien rechazó tajantemente lo que interpretó como una advertencia.

“Explícame los hematomas. A mí no me amenaces”, respondió Magaly Medina.

La discusión continuó durante algunos instantes, pero el empresario no ofreció una explicación concreta sobre cómo se habrían producido las marcas en el cuerpo de su expareja.

Finalmente, la presentadora decidió dar por terminada la comunicación.

“Ya no quiero escucharlo más”, manifestó antes de finalizar la videollamada.

Abogado de Florcita Polo cuestiona aparición de Luiggi Yarasca en televisión

La controversia no terminó con el enfrentamiento entre Magaly Medina y Luiggi Yarasca. El abogado de Florcita Polo, Ysrael Castillo, también intervino para cuestionar la presencia del empresario en el programa.

El letrado sostuvo que la aparición televisiva de Yarasca podría representar una situación de revictimización para su patrocinada y cuestionó su conducta frente a las medidas dictadas en el caso.

“La prueba madre es el certificado y la pericia”, señaló al referirse a los elementos médico-legales relacionados con la denuncia.

Cabe recordar que Florcita Polo anunció públicamente el final definitivo de su relación con Luiggi Yarasca después de denunciarlo por presunta violencia física y psicológica.

Por su parte, el empresario ha rechazado las acusaciones y sostiene que no ejerció violencia contra su expareja.