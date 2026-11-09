María Pía INTERRUMPE transmisión de PROGRAMAS de su canal por DOLOROSA PÉRDIDA: “El sensible fallecimiento de…”

Los seguidores de María Pía Copello están preocupados tras su anuncio de suspender los programas de Q+ Network por una significativa pérdida. ¿Quién es la persona en cuestión?

María Pía Copello comunicó a través de sus redes sociales que los programas de su plataforma de streaming Q+ Network no saldrán al aire el lunes 9 de noviembre, tras hacer un anuncio el fin de semana pasado.

María Pía Copello detiene programas por importante pérdida familiar

María Pía Copello generó preocupación con un mensaje en sus redes sociales el domingo 8 de noviembre del 2026 sobre su exitoso canal, Q+ Network.

Dos de los programas principales, 'Sin más que decir' y 'No aclares que oscureces', que se transmiten por la mañana, han sido suspendidos debido a una importante pérdida dentro de la productora.

El productor de estos programas, Abneer Robles, quien también presenta desde la producción, sufrió una pérdida familiar significativa que ha afectado a sus colegas.

María Pía Copello detiene la emisión de sus programas por pérdida sensible

“Desde Q+ Network, nos solidarizamos profundamente con nuestro querido productor general, Abneer Robles, y su familia por el fallecimiento de su padre. Por esta razón, informamos que el lunes 9 de noviembre no se emitirán 'Sin + que decir' y 'No aclares que oscureces'. Agradecemos su comprensión y nos unimos al dolor de Abneer y su familia en este momento difícil”, según el comunicado.

Abneer anunció la muerte de su padre por medio de las redes sociales, compartiendo una emotiva foto junto a él, que parece ser una de las últimas juntos, donde se ven felices y abrazados.

"Mi viejito, el mejor del mundo", expresó Robles en Instagram, lo que desencadenó una ola de condolencias de sus seguidores.

No se confirmó si Abneer retomará sus labores el martes 10 de noviembre o si se tomará un tiempo para procesar su pérdida.