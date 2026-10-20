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¡LO PUSIERON EN APRIETOS! Hijo de María Pía Copello queda en SHOCK al vincularlo con la hija de Ethel Pozo: “Su ex es…”

Samuel Junior Dyer, hijo de María Pía Copello, aclaró qué relación mantiene con Doménica hija de Ethel Pozo, tras las bromas surgidas en 'Sin más que decir'.

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    Hijo de María Pía aclaró que solo es amigo de la hija de Ethel y que un ex suyo es su amigo. | Composición Wapa
    ¡LO PUSIERON EN APRIETOS! Hijo de María Pía Copello queda en SHOCK al vincularlo con la hija de Ethel Pozo: “Su ex es…”

    Samuel Junior Dyer Copello, hijo mayor de María Pía Copello, quedó en medio de una divertida conversación durante el podcast 'Sin más que decir' luego de que Mario Hart mencionara a Doménica, hija de Ethel Pozo.

    El joven, quien reapareció públicamente tras el accidente que sufrió durante el Rally Caminos del Inca, aclaró cuál es el vínculo que mantiene con la hija de la conductora y descartó que exista una comunicación frecuente entre ambos.

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    Mario Hart sorprende a Samuel al mencionar a Doménica

    Todo comenzó cuando los integrantes del podcast conversaban sobre las personas que se preocuparon por Samuel después de su accidente. En ese momento, Mario Hart hizo una inesperada referencia a la joven de 19 años.

    “Pía no fue la única preocupada, porque tus amigos y amigas se han preocupado por ti, por ejemplo la Dome”, expresó. El comentario provocó una inmediata reacción de Ethel Pozo. “¡Ay, Mario Hart, ya le dije lo que me dijo…!”, respondió la conductora.

    Las bromas no eran completamente nuevas, pues anteriormente María Pía y Ethel habían contado que sus hijos se conocen y han compartido algunos momentos debido a la cercanía entre ambas familias.

    ¿Qué relación tiene Samuel Junior Dyer con la hija de Ethel Pozo?

    Ante los comentarios, María Pía decidió preguntarle directamente a su hijo qué tipo de vínculo mantiene con Doménica. “Somos amigos, pero no nos escribimos ni nada”, respondió Samuel, descartando así que exista una comunicación constante.

    Sin embargo, una frase posterior volvió a generar sorpresa entre los presentes. “Es más, estaba con un amigo mío, su ex es un amigo mío…”, manifestó.

    Ethel intervino para precisar que la situación sentimental de su hija había cambiado y que actualmente está saliendo con otra persona.

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    Ethel Pozo pide frenar las bromas sobre su hija

    Ante las constantes insinuaciones, la conductora decidió aclarar que no existe motivo para relacionar sentimentalmente a ambos jóvenes.

    “Estos amarillos, ellos están concentrados en estudiar, con otra persona, por favor...”, expresó la esposa de Julián Alexander.

    De esta manera, Samuel dejó claro que su relación con Doménica es únicamente de amistad, mientras que las propias conductoras intentaron poner fin a las bromas surgidas durante el podcast.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡LO PUSIERON EN APRIETOS! Hijo de María Pía Copello queda en SHOCK al vincularlo con la hija de Ethel Pozo: “Su ex es…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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