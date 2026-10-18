¡LUTO EN LA TV! Querida ACTRIZ de 'REBELDE' muere a los 39 años tras enfrentar dolorosa lucha contra el CÁNCER

La actriz que dio vida a Roberta en esta versión de 'Rebelde' falleció a los 39 años tras enfrentar una dura lucha contra el cáncer. La noticia fue confirmada por uno de sus familiares con un emotivo mensaje de despedida.

Una triste noticia conmocionó a los seguidores de la exitosa telenovela juvenil ‘Rebelde’, luego de confirmarse el fallecimiento de una de sus protagonistas. La actriz, que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en la producción, murió a los 39 años tras enfrentar una lucha contra el cáncer. La noticia fue comunicada por uno de sus familiares a través de las redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida. Su partida ha generado pesar entre quienes recuerdan su trayectoria artística y el personaje que la convirtió en una figura querida por el público.

Actriz de ‘Rebelde’ murió a los 39 años: su hermano confirma la noticia

La artista brasileña Lua Maria Blanco, conocida por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de ‘Rebelde’ emitida entre 2011 y 2012, falleció el domingo 18 de octubre a los 39 años. Su trabajo como actriz y cantante le permitió alcanzar reconocimiento entre los seguidores de la telenovela juvenil y de su propuesta musical.

Lua Maria Blanco interpretó el papel de 'Roberta', protagonizado en la versión original por 'Dulce María'.

La noticia de su muerte fue confirmada por su hermano, Daniel Blanco, quien publicó un mensaje en sus plataformas digitales para despedirse de la también compositora. En su comunicado, reveló que la artista había atravesado una complicada lucha contra el cáncer durante los últimos meses y que permaneció acompañada por sus seres queridos.

"Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna", escribió Daniel Blanco.

Nacida en São Paulo, Brasil, Lua Maria Blanco desarrolló una carrera vinculada con diferentes facetas del entretenimiento. Además de actuar y cantar, se desempeñó como compositora, modelo, conductora y creadora de contenido digital, ampliando su presencia en distintos espacios artísticos.

Su papel como Roberta Messi en la adaptación brasileña de ‘Rebelde’ fue uno de los trabajos más destacados de su trayectoria y la acercó a una audiencia internacional. También participó en el proyecto musical asociado con la producción, que reunió a los protagonistas de la historia.

La trayectoria de Lua Blanco en la música y la televisión brasileña

A lo largo de su carrera, Lua Blanco exploró diferentes géneros y formatos artísticos. Además de su participación en el proyecto musical de ‘Rebelde’, formó parte de agrupaciones y desarrolló propuestas como solista, consolidando su vínculo con la música.

En la televisión brasileña, también integró el elenco de producciones como ‘Malhação’ y ‘A Força do Querer’, ambas vinculadas con TV Globo. Estos trabajos contribuyeron a ampliar su recorrido profesional más allá de la ficción juvenil que la hizo conocida entre sus seguidores.

Asimismo, la artista tuvo participación en proyectos teatrales y otras iniciativas relacionadas con el espectáculo, demostrando su versatilidad en distintas áreas del entretenimiento.