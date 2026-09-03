La querida actriz mexicana dio a conocer en sus redes sociales que debía someterse a una intervención quirúrgica y solicitó el apoyo de sus seguidores en este difícil momento.

La alarma se encendió en la comunidad artística internacional luego de conocerse que la reconocida actriz mexicana Rosita Bouchot fue ingresada de urgencia a un centro de salud. Famosa por dar vida a la inolvidable 'Paty' en los icónicos episodios de 'El Chavo del 8' durante la década de 1970, la artista compartió una fotografía desde la cama del hospital en la que lucía una bata médica, confirmando que debía ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata.

A través de una conmovedora publicación en sus plataformas digitales, la mujer mayor de 75 años intentó dar tranquilidad a su público antes de ingresar al quirófano. "Estoy bien y voy a estar mejor. Igual, todas tus bendiciones son bienvenidas. este martes me operan... Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer", escribió en sus redes sociales. Tras el mensaje, sus seguidores y colegas del medio artístico inundaron la publicación con muestras de cariño y mensajes de pronta recuperación.

Hermetismo sobre su diagnóstico y estado de salud actual

Hasta el momento, ni la actriz ni su entorno familiar han brindado un informe oficial o detalles específicos sobre el padecimiento que motivó su hospitalización ni las razones de la cirugía. Esta falta de precisión respecto a su diagnóstico médico ha generado gran incertidumbre y constante vigilia entre sus admiradores, quienes permanecen a la expectativa de un comunicado actualizado sobre la evolución de su estado de salud tras haber salido de la operación.

La actriz compartió su estado de salud en redes sociales.

Cabe destacar que esta complicación médica ocurre tan solo un par de días después de que la veterana intérprete celebrara su cumpleaños número 75 en compañía de sus seres queridos. La sorpresiva noticia impactó profundamente a sus fanáticos, quienes recuerdan con nostalgia su paso por la televisión y continúan organizando cadenas de oración por su pronta y satisfactoria mejoría.

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