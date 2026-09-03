¡PREOCUPACIÓN ENTRE SUS FANS! Icónica actriz de ‘El Chavo del 8’ es hospitalizada y pide oracionesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La alarma se encendió en la comunidad artística internacional luego de conocerse que la reconocida actriz mexicana Rosita Bouchot fue ingresada de urgencia a un centro de salud. Famosa por dar vida a la inolvidable 'Paty' en los icónicos episodios de 'El Chavo del 8' durante la década de 1970, la artista compartió una fotografía desde la cama del hospital en la que lucía una bata médica, confirmando que debía ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata.
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A través de una conmovedora publicación en sus plataformas digitales, la mujer mayor de 75 años intentó dar tranquilidad a su público antes de ingresar al quirófano. "Estoy bien y voy a estar mejor. Igual, todas tus bendiciones son bienvenidas. este martes me operan... Si me pueden enviar pensamientos lindos y oraciones, se los voy a agradecer", escribió en sus redes sociales. Tras el mensaje, sus seguidores y colegas del medio artístico inundaron la publicación con muestras de cariño y mensajes de pronta recuperación.
Hermetismo sobre su diagnóstico y estado de salud actual
Hasta el momento, ni la actriz ni su entorno familiar han brindado un informe oficial o detalles específicos sobre el padecimiento que motivó su hospitalización ni las razones de la cirugía. Esta falta de precisión respecto a su diagnóstico médico ha generado gran incertidumbre y constante vigilia entre sus admiradores, quienes permanecen a la expectativa de un comunicado actualizado sobre la evolución de su estado de salud tras haber salido de la operación.
Cabe destacar que esta complicación médica ocurre tan solo un par de días después de que la veterana intérprete celebrara su cumpleaños número 75 en compañía de sus seres queridos. La sorpresiva noticia impactó profundamente a sus fanáticos, quienes recuerdan con nostalgia su paso por la televisión y continúan organizando cadenas de oración por su pronta y satisfactoria mejoría.
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Un legado imborrable en las producciones de Roberto Gómez Bolaños
A pesar de que su participación en 'El Chavo del 8' fue breve —encarnando a la sobrina de la vecina 'Gloria' en un par de capítulos clave de 1975—, el carisma de Rosita Bouchot dejó una huella imborrable en los fanáticos de la comedia de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'. Su trayectoria también incluye recordadas intervenciones en 'El Chapulín Colorado', donde interpretó a emblemáticos personajes secundarios, así como un destacado recorrido en telenovelas, programas cómicos e incluso producciones de cine mexicano.