Mario Hart DIO UN PASO ATRÁS tras la polémica por sus declaraciones sobre Korina, admite: “Me han hecho recapacitar”

Mario Hart dijo que quería enterarse antes de un eventual ampay de Korina Rivadeneira, pero cambió de opinión tras escuchar a sus compañeros.

Mario Hart sorprendió al contar cómo le gustaría enterarse de una futura relación sentimental de Korina Rivadeneira, pero terminó cambiando de opinión en vivo luego de escuchar a sus compañeros de 'Sin más que decir'.

La conversación surgió a raíz de las imágenes difundidas por 'Magaly TV, la firme', donde Rivadeneira apareció junto a Enmanuel Parrado. Hart aprovechó el tema para explicar qué esperaría si su expareja fuera captada en un eventual ampay.

Mario Hart quería que Korina le avisara antes de un ampay

En un primer momento, el piloto señaló que le gustaría conocer previamente si Korina empieza a salir seriamente con alguien.

"El día que eso sucede y que de verdad la ampayen con alguien, yo lo único que a mí me gustaría es saber antes de ese ampay", afirmó Hart.

Incluso explicó cómo imaginaría esa conversación. "Creo que sería lo correcto que me cuente. ‘Oye, por si acaso he empezado a salir con este chico y nos estamos conociendo’", relató.

Sin embargo, sus compañeros le plantearon que una salida no necesariamente significa que exista una relación formal.

Mario Hart cambia de opinión tras comentario de Luciana Roy

Luciana Roy fue quien puso sobre la mesa otro escenario: Korina podría salir varias veces con distintas personas antes de comenzar una relación seria.

"Ella puede salir uno, dos, tres, cuatro veces y la pueden ampayar una, dos, tres, cuatro veces", explicó Roy.

Ante esta observación, Hart reconoció que no había considerado esa posibilidad. "Es verdad", respondió.

Luego terminó retractándose de su planteamiento inicial: "Me han hecho recapacitar en mi comentario. Por lo tanto, nunca dije eso", afirmó Hart, entre risas.

El piloto también admitió: "No lo había analizado de esa manera".

Hart asegura que no le incomodaría una nueva pareja de Korina

Durante la conversación, Israel Dreyfus le preguntó directamente si tendría algún problema con que Korina iniciara una nueva relación. "Por mi mamacita, que no", afirmó Hart.

Además, aclaró que sus comentarios anteriores sobre las imágenes difundidas por Magaly Medina fueron interpretados de manera equivocada.

"Mi comentario de que no había malicia no era sobre la salida de Korina, era sobre la nota, sobre este video que vimos", explicó.