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Magaly Medina 'DESENMASCARA' a Susana Alvarado y lanza contundente mensaje sobre su relación con Paco Bazán

Luego de la aparición de Paco Bazán junto a Jefferson Farfán en 'La Manada', Magaly Medina sorprende con una fuerte afirmación sobre Susana Alvarado tras un año y medio de relación.

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    Magaly Medina criticó contra Susana Alvarado después de que imágenes de Paco Bazán junto a Jefferson Farfán en 'La Manada' generaran controversia. Tras cuestionar al conductor de 'El deportivo en la otra cancha' por supuesta deslealtad a ATV, que está en litigio con el '10 de la calle', Medina reveló información sobre la cantante de Corazón Serrano después de un año y medio de noviazgo con el exfutbolista. ¿Qué le estaría afectando?

    Magaly Medina revela dificultades en la relación de Susana Alvarado y Paco Bazán

    Medina perdió la paciencia al ver a Bazán junto a Farfán en el podcast y criticó el abrazo que compartieron, debido al juicio entre la periodista y ATV contra el '10 de la calle', quien recibió una millonaria indemnización.

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    La conductora criticó duramente al exdeportista, acusándolo de deslealtad a su lugar de trabajo en ausencia del gerente, cuestionando sus justificaciones y mencionando que Bazán busca un espacio en el canal 'Satélite' de Farfán.

    "Parece que busca un programa con su amigo para aumentar sus visualizaciones tras una caída en el interés. Tomó malas decisiones al contratar, lo que le está costando caro," expresó, reprochándole a Bazán por olvidarse de su lealtad a ATV.

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    Tras estas declaraciones, Medina se refirió a Susana Alvarado como la razón de sus problemas, mencionando que ella fue quien primero mostró la relación, lo que causó la ruptura de la amistad con Bazán.

    Para Medina, Bazán intenta recuperar relevancia pública, sugiriendo que la presencia de Alvarado lo ha afectado negativamente.

    "Está desaparecido de los medios. No sé si debido a su relación con Susana Alvarado. Las parejas a veces te elevan o te hunden. Estás rodeado de adinerados y aduladores, mientras el canal asume los costos legales. Pero te vas a abrazar con el enemigo de ATV. Es obvio que no valoras tu trabajo ni tienes ética," concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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