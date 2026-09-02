Paco Bazán queda en SHOCK tras inesperada aparición de Jefferson Farfán y anuncia su salida de ATV: “Mi último programa”

Durante una entrevista en 'La Manada', Paco Bazán fue sorprendido por Jefferson Farfán , desatando un anuncio inesperado de su salida de ATV debido a restricciones legales. ¿Qué pasó durante este reencuentro inesperado?

En medio de una entrevista en 'La Manada', Paco Bazán se quedó sin palabras al ver cómo Jefferson Farfán hacía una inesperada entrada para reencontrarse tras un periodo de distanciamiento. A pesar de que ambos mostraron haber resuelto sus diferencias, Bazán anunció su salida de ATV debido a restricciones legales con el canal por temas relacionados con Magaly Medina.

Reencuentro en 'La Manada' y anuncio de salida de ATV

Paco Bazán, alejado de controversias desde su relación con Susana Alvarado, protagonizó un sorpresivo reencuentro con Jefferson Farfán durante una visita al programa 'La Manada', transmitido por el canal de streaming de Farfán.

Aunque Bazán aún no ha visitado el podcast 'Enfocados', decidió ir a 'La Manada' con personajes como Laura Spoya y Mario Irivarren. Todo se transformó en un momento inolvidable cuando Farfán entró al set para dar un cálido saludo que dejó a todos atónitos.

Farfán dio la bienvenida a Bazán, explicando que todavía no cuenta con los permisos necesarios para invitarlo a su propio podcast. Mientras tanto, Laura Spoya comentó que este repentino encuentro podría generarle problemas a Bazán con ATV debido a su reciente aparición.

Bazán, visiblemente feliz pero preocupado, anunció que su estancia en ATV con el programa ‘El deportivo en otra cancha’ terminaría ese mismo día, al violar ciertas reglas. Defendiéndose, declaró que todo había sido una ‘emboscada’ inesperada.

"Lo invité a 'Enfocados', pero no quiere ir", comentó Farfán, a lo que Bazán replicó: "Hoy, probablemente sea mi último programa en ATV, esto fue una emboscada". Farfán añadió: "Saludos a mi madrina, te quiero mucho", dirigiéndose posiblemente a Magaly Medina.

El hijo de Doña Charo no dudó en insistir en la invitación al programa, haciendo incluso una oferta económica, pero Bazán reafirmó su lealtad a la esposa de Alfredo Zambrano.

"¿O no te deja tu madrina? Te ofrezco más si vienes a 'Enfocados'", sugirió Farfán. "Yo le soy leal a mi madrina", replicó Bazán, una referencia directa a Magaly Medina. Pese a la negativa, ambos se despidieron amigablemente.