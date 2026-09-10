Carla Campos Salazar sorprende al reaparecer fuera del Perú tras cancelar su boda con Curwen por IMÁGENES con 'Grimmy'Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Carla Campos Salazar causó revuelo al retornar a la vida pública desde el extranjero a través de sus redes sociales. Con 24 años, la influencer se vio envuelta en una controversia tras aparecer con el empresario conocido como ‘Grimmy’. Esto, mientras estaba comprometida con Víctor Caballero, 'Curwen', cuando el programa de Magaly Medina divulgó imágenes que sugerían un beso entre ellos.
En medio de esta situación, Caballero decidió poner pausa a su boda. Aunque Carla negó las acusaciones, no dudó en criticar al comunicador, llamándolo “mercenario”, incrementando así la polémica en torno a su relación.
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Carla Campos resurge desde el extranjero
El miércoles 9 de septiembre, Carla Campos Salazar compartió imágenes de sus actividades en la nieve en redes sociales, donde se le ve tranquila en un atractivo paisaje.
Aunque no especificó su ubicación, las señales indican que podría encontrarse en el centro de esquí Valle Nevado, un famoso destino en Chile.
Adriana Campos Salazar, hermana de la actriz de ‘Al fondo hay sitio’, no comentó sobre el conflicto. Mediante su publicación, Carla busca distanciarse del escándalo y sigue compartiendo aspectos de su vida diaria en redes. Después de que se publicaron las imágenes en el programa de Magaly Medina y las acusaciones de un beso con ‘Grimmy’, ‘Carlita’ hizo énfasis en que tal situación no ocurrió y afirmó que simplemente veía al joven como una amistad.
En cuanto a Curwen, Carla aseguró que él tenía conocimiento de la realidad del asunto, pero optaba por ignorar la verdad para crear drama. “Víctor está al tanto de todo, conoce la verdad, y por eso monta su espectáculo. Ese hombre es un mercenario, ya lo conocen”, declaró.