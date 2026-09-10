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¡Triste noticia! Fallece Félix Rivera Torres, el famoso investigador paranormal de 'Contacto Esotérico' a los 65 años

El reconocido parapsicólogo peruano estuvo al frente de ‘Contacto Esotérico’ durante más de tres décadas, difundiendo investigaciones sobre fenómenos paranormales.

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    ¡Triste noticia! Fallece Félix Rivera Torres, el famoso investigador paranormal de 'Contacto Esotérico' a los 65 años
    Muere Félix Rivera Torres, conocido investigador paranormal de ‘Contacto Esotérico’ | Captura de pantalla - Contacto Esotérico
    ¡Triste noticia! Fallece Félix Rivera Torres, el famoso investigador paranormal de 'Contacto Esotérico' a los 65 años

    El mundo de la investigación paranormal recibió una lamentable noticia. Félix Rivera Torres, reconocido parapsicólogo peruano y figura principal de ‘Contacto Esotérico’, murió a los 65 años. Sus familiares fueron los encargados de comunicar su partida mediante las redes oficiales del programa, donde resaltaron los años que dedicó al estudio y difusión de fenómenos considerados inexplicables.

    La noticia rápidamente generó reacciones entre seguidores y personas vinculadas al contenido sobre misterios y sucesos sobrenaturales. A lo largo de más de 30 años de trayectoria, Rivera Torres desarrolló diferentes proyectos relacionados con la parapsicología y llevó sus investigaciones a espacios televisivos y plataformas digitales.

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    ¿De qué murió Félix Rivera Torres?

    La familia del investigador utilizó las cuentas oficiales de ‘Contacto Esotérico’ para confirmar el fallecimiento y compartir un mensaje dedicado a quien estuvo al frente del proyecto durante varias décadas.

    Falleció Félix Rivera Torres
    Falleció Félix Rivera Torres

    Sus seres queridos recordaron especialmente la dedicación que tuvo hacia el análisis de acontecimientos paranormales y el interés que mantuvo por continuar aprendiendo. Asimismo, destacaron que parte de su recorrido profesional estuvo marcado por investigaciones realizadas junto a colaboradores y personas cercanas.

    Hasta el momento, los familiares no han informado públicamente cuál fue la causa del fallecimiento de Félix Rivera Torres. Tampoco se han difundido detalles relacionados con las ceremonias o los actos funerarios que se realizarán tras su partida.

    La noticia provocó numerosas expresiones de pesar en redes sociales. Distintos creadores de contenido y figuras relacionadas con espacios dedicados a los fenómenos sobrenaturales se sumaron a las muestras de condolencia por la muerte del reconocido parapsicólogo.

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    ¿Cuál fue la trayectoria de Félix Rivera Torres en ‘Contacto Esotérico’?

    Félix Rivera Torres tuvo un papel fundamental en el desarrollo de 'Contacto Esotérico', proyecto dedicado a abordar historias y denuncias relacionadas con presuntos acontecimientos paranormales ocurridos en viviendas y otros escenarios.

    A través de los años, el investigador y su equipo recopilaron testimonios de personas que aseguraban haber experimentado situaciones que no podían explicar. Estos casos fueron posteriormente llevados a distintos espacios de comunicación, permitiendo que el trabajo de Rivera Torres llegara a una audiencia más amplia.

    La presencia del proyecto en televisión y, posteriormente, en plataformas digitales permitió que las investigaciones sobre sucesos misteriosos alcanzaran a nuevas generaciones. En programas y entrevistas, Rivera Torres compartió los casos examinados por su equipo y presentó los testimonios de quienes afirmaban haber sido protagonistas o testigos de experiencias paranormales.

    Su trabajo convirtió a Félix Rivera Torres en uno de los nombres asociados a la investigación de fenómenos sobrenaturales en el Perú, dejando una trayectoria de más de tres décadas dedicada a esta actividad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Triste noticia! Fallece Félix Rivera Torres, el famoso investigador paranormal de 'Contacto Esotérico' a los 65 años
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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