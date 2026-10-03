Naldy Saldaña NO PUEDE MÁS y anuncia DOLOROSA decisión sobre su DEBUT como solista tras recibir AMENAZAS: "He venido recibiendo..."

La cantante Naldy Saldaña comunicó una difícil decisión que afecta uno de sus próximos proyectos y explicó los motivos que la llevaron a tomar esta medida.

Naldy Saldaña sorprendió a sus seguidores al comunicar una decisión que afecta uno de sus próximos proyectos musicales. La cantante reveló que durante los últimos días recibió mensajes que generaron preocupación por su seguridad. Ante esta situación, optó por cancelar una presentación que tenía programada y explicó las razones que la llevaron a tomar esta medida. La artista también dejó claro qué ocurrirá con su carrera musical tras este inesperado episodio.

¿Qué decisión tomó Naldy Saldaña tras recibir amenazas?

La cantante utilizó sus redes sociales para informar que decidió suspender el evento que tenía previsto realizar el próximo 10 de octubre. Según explicó en su comunicado, tomó esta determinación después de recibir mensajes relacionados con posibles riesgos para ella y las personas que forman parte de su entorno.

Naldy Saldaña anuncia decisión

"Necesito comunicarles una decisión que me duele profundamente. He tomado la difícil decisión de cancelar mi evento programado para este 10 de octubre. Durante los últimos días he venido recibiendo una serie de mensajes alertándome sobre mi seguridad y la de mi entorno", se lee al inicio de su comunicado sobre la decisión que tuvo que tomar.

Naldy señaló que, aunque podría haber optado por continuar con la presentación y asumir las consecuencias personalmente, no quiso exponer a quienes la acompañan en su trabajo y en su vida personal. Entre las personas que buscó proteger mencionó a sus familiares, colaboradores, músicos, artistas invitados y al público que asistiría al espectáculo.

"Podría decidir continuar y asumir personalmente ése riesgo, pero hay algo que no puedo hacer: poner en riesgo a las personas que me rodean y confían en mí: Mi familia, equipo de trabajo, músicos, mis artistas invitados.. y por supuesto, el público", agregó.

La intérprete también explicó que la cancelación representa un duro golpe debido a todo el esfuerzo que había puesto detrás de esta presentación. Durante las últimas semanas había trabajado en diferentes aspectos del espectáculo, desde los ensayos y la producción hasta la preparación de su vestuario.

"Este evento significaba muchísimo para mí. Era mi oportunidad de volver a comenzar y de mostrarles todo lo que he venido preparando durante las últimas semanas. Detrás de esa noche hay incontables horas de ensayo, reuniones, producción, preparación musical, además de una inversión enorme. Hay vestuarios que preparé y confeccioné con mis propias manos pensando en cada momento del show", sostuvo.

Asimismo, la cantante reconoció que la suspensión implica asumir pérdidas económicas y cumplir con diferentes compromisos que ya habían sido adquiridos. Sin embargo, afirmó que priorizó la seguridad y tranquilidad de las personas que considera importantes.

"Existen gastos, compromisos y una inversión económica importante que tendremos que asumir como consecuencia de esta decisión. Pero por más doloroso que sea, ninguna inversión vale más que la tranquilidad de los que amo", explicó.

Por último, Naldy se dirigió a las personas que adquirieron sus entradas y a quienes tenían previsto asistir, además de ofrecer disculpas a las organizaciones y artistas involucrados en el evento. También informó que posteriormente se dará a conocer cómo se realizará el proceso de devolución del dinero.

"Me duele especialmente por quienes compraron su entrada y los que estaban por hacerlo. Pido disculpas a LA CATEDRAL DE LA CUMBIA por éste cambio repentino, así como a TELETICKET y a mis artistas invitados, que con todo el amor accedieron a darme su apoyo. En los próximos días se comunicará el procedimiento correspondiente para la devolución de las entradas", aclaró.

Naldy Saldaña no renuncia a su carrera como solista

Pese a la cancelación de su presentación y al difícil momento que atraviesa, la cantante aseguró que este episodio no representa el final de su camino artístico. Naldy manifestó que continuará enfocada en la música y en los proyectos que busca desarrollar como solista.

"Esta situación no va a impedir que continúe trabajando, haciendo música y luchando por todo aquello que quiero construir. Quizás hoy las circunstancias me obliguen a desistir, pero mis ganas de seguir trabajando y salir adelante siguen INTACTAS", precisó.

La artista también aprovechó su mensaje para reconocer a las personas que permanecen a su lado durante esta etapa de su carrera, especialmente después de su salida de La Bella Luz. Naldy reafirmó que continuará adelante pese a las dificultades y agradeció el respaldo que viene recibiendo.