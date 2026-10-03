Expareja de Curwen, Carla Campos Salazar, hace grave denuncia: “Se hace pasar por mí”

Carla Campos Salazar advierte a sus seguidores tras la cancelación de su boda con Víctor Caballero, conocido como Curwen.

Carla Campos Salazar, quien fue pareja de Víctor Caballero ‘Curwen’, acudió a sus redes sociales para hacer una seria denuncia en el contexto de la controversia ocasionada después de cancelar su boda con el presentador de 'Brutalidad política'.

La modelo advirtió a sus seguidores sobre un perfil en Facebook que utiliza su nombre e identidad. Como mostró en sus historias de Instagram, esta cuenta falsa supera los 15.000 seguidores y divulga contenido erróneo en su nombre. 'Carlita' publicó una imagen del perfil falso para prevenir a sus fans de potenciales fraudes.

Publicación de Carla Campos Salazar. Foto: Instagram.

Carla Campos Salazar advierte a sus seguidores para prevenir estafas

“Para que lo sepan, esta página se está haciendo pasar por mí y está propagando información falsa. Mis únicas redes oficiales son Instagram y TikTok verificadas”, expresó Carla Campos Salazar al mostrar una captura de la cuenta falsa de Facebook que utiliza su identidad con fines de lucro.

La más reciente publicación del perfil apócrifo presenta una imagen de la modelo besando a un hombre, junto con el texto: “Te extraño”. El mensaje sugiere que sería para Víctor Caballero ‘Curwen’.

¿Cuál fue la situación entre Curwen y Carla Campos Salazar?

Curwen y Carla Campos Salazar iniciaron su relación en enero de 2025 y tenían sus planes de matrimonio fijados para noviembre del presente año. Sin embargo, un mes atrás, la modelo fue vista en una discoteca con un joven llamado Alonso Grimaldo, conocido como 'Grimmi'.