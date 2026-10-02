Monserrat toma RADICAL decisión tras pruebas de ADN de Melcochita y SE IRÍA DEL PAÍS dejando a sus hijas en Piura: "Suelta en plaza"

Monserrat Seminario vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras las pruebas de ADN de Melcochita y una inesperada revelación sobre sus dos hijas menores.

Monserrat vuelve a estar en el centro de la polémica tras las recientes declaraciones de Melcochita sobre sus hijas. El comediante contó que sometió a las dos menores a pruebas de ADN y habló sobre el reconocimiento legal de una de ellas. Ahora, una de sus hijas mayores reveló qué habría ocurrido con las pequeñas después de la separación de la pareja. Según su versión, Monserrat habría tomado una drástica decisión que incluiría dejar a las menores en Piura y viajar al extranjero.

Monserrat habría enviado a sus hijas a Piura tras pruebas de ADN de Melcochita

La situación familiar de Melcochita y Monserrat volvió a generar atención luego de que el humorista revelara detalles sobre sus tres hijas durante una conversación con Magaly Medina. En aquella entrevista, explicó que la mayor de las jóvenes no es su descendiente biológica, aunque decidió reconocerla legalmente y asumir su crianza como propia.

Al referirse a las dos menores, el comediante contó que quiso despejar cualquier duda sobre su paternidad y decidió realizarles exámenes de ADN. Según explicó, ambos resultados confirmaron que las niñas son sus hijas biológicas.

Sin embargo, Melcochita también contó que existe una situación pendiente respecto al reconocimiento legal de una de las menores. De acuerdo con lo que señaló, la niña se encontraría actualmente en Piura, aunque no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a que estuviera en esa ciudad.

Posteriormente, Susan Villanueva, una de las hijas mayores del artista, habló sobre este tema en ‘América Hoy’ y brindó una versión sobre las decisiones que habría tomado Monserrat después de la separación.

Según el relato de Susan, las dos menores habrían sido trasladadas a Piura, mientras Monserrat habría regresado a Lima junto a su hija mayor, Constanza. La joven también aseguró que su exmadrastra tendría entre sus planes viajar fuera del país para buscar una oportunidad laboral.

“Ella supuestamente el 15 de septiembre iba a España a trabajar. Con ese engaño mandó a las hijas de mi papá a Piura. Jamás viajó, las ha mandado a las hijas a Piura para que estén lejos de mi papá y otra para que haga su vida, bueno suelta por ahí en plaza como se dice”, comentó en conversación con 'América Hoy'.

Hijas de Melcochita ya estarían matriculadas en un colegio de Piura

Susan Villanueva también aseguró que sus hermanas menores ya fueron inscritas en un centro educativo de Piura. Esta situación, según su versión, indicaría que la permanencia de las niñas en dicha ciudad no sería únicamente temporal.

La hija mayor de Melcochita brindó detalles adicionales sobre la situación de las menores y afirmó que ambas ya estarían adaptándose a su nueva rutina escolar lejos de Lima. “Bueno, ya las ha matriculado allá, en el colegio, ellas van al colegio allá”, dijo confirmando que sus hermanas menores se encuentran fuera de Lima.