La actriz y su expareja vuelven a enfrentarse en los tribunales por la custodia de su hijo de 12 años. Esta es la grave acusación que pesa sobre ella.

Una reconocida actriz enfrenta una nueva disputa legal que podría modificar el acuerdo de custodia que mantiene con su expareja. El padre del menor presentó una solicitud ante la Justicia y realizó graves acusaciones relacionadas con un supuesto episodio de violencia ocurrido recientemente. En su petición, además, pidió asumir de manera exclusiva el cuidado del adolescente de 12 años. La defensa de la actriz rechazó tajantemente los señalamientos y cuestionó la versión presentada ante las autoridades.

Acusan a actriz de agredir a su hijo de 12 años

El actor francés Olivier Martinez presentó ante un tribunal de Los Ángeles una petición de orden de restricción temporal contra su exesposa, la actriz Halle Berry. En el documento, además, solicitó modificar el régimen de custodia que ambos mantienen sobre su hijo Maceo, de 12 años, para obtener la tenencia exclusiva del menor.

Según lo expuesto por Martinez en el expediente judicial, el supuesto incidente habría ocurrido el 26 de septiembre. El actor aseguró que Berry “abusó físicamente” de su hijo durante un altercado, alegando que la actriz habría saltado sobre el menor y colocado sus manos alrededor de su cuello hasta provocarle dificultades para respirar.

El pedido busca reemplazar el actual sistema de custodia compartida por uno en el que Martinez tenga el cuidado exclusivo del adolescente. Sin embargo, el actor también sostuvo ante el tribunal que el episodio que denuncia no constituiría un caso aislado.

En su presentación, Martinez afirmó que existieron “otras instancias de abuso durante los últimos años”. De acuerdo con su versión, estas situaciones incluirían otros presuntos episodios de agresión física contra el menor, además de comportamientos que calificó como maltrato verbal y emocional hacia él.

El actor también hizo referencia a una supuesta discusión relacionada con la manutención del niño. Según su declaración judicial, Berry habría utilizado contra él una expresión que posteriormente habría dirigido al menor al preguntarle cómo se sentía al respecto como hombre negro.

Halle Berry rechaza las acusaciones y su defensa responde ante el tribunal

De acuerdo con el expediente presentado por Martinez, después del supuesto incidente Berry se habría comunicado con él mediante un mensaje de texto para ofrecerle disculpas. El actor señaló que no pretende “cortar de manera permanente” la relación entre la actriz y su hijo, aunque considera que ambos no deberían mantener encuentros hasta que ella asuma “responsabilidad suficiente” por sus acciones.

Como parte de sus solicitudes, Martinez también pidió que se establezcan restricciones relacionadas con el consumo de alcohol u otras sustancias durante los momentos en que Berry permanezca con el adolescente. En su escrito, manifestó que considera que el menor podría estar “traumatizado” por lo ocurrido y aseguró que este no tendría deseos de permanecer en la vivienda de su madre.

La defensa de Halle Berry, sin embargo, negó de manera contundente las acusaciones formuladas por su exesposo. Marina Beck, abogada de la actriz, calificó la petición presentada ante la Justicia como “enteramente infundada y deliberadamente engañosa”.

La representante legal también aseguró que existiría “abundante evidencia, incluidas numerosas resoluciones judiciales”, que demostrarían que Martinez habría incumplido anteriormente determinadas órdenes judiciales e interferido en procesos terapéuticos y educativos relacionados con el menor. Según la defensa, el actor habría recibido sanciones legales por estas conductas.

Beck sostuvo además que la nueva presentación judicial forma parte de una situación que, desde su perspectiva, no resulta inesperada. La abogada describió al actor como una persona con “un historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento”.

Por su parte, el comunicado de la defensa señaló que Berry se encuentra “profundamente entristecida” por el conflicto, pero que continuará enfocada en “luchar por los mejores intereses de Maceo” y en brindarle el respaldo que necesite.

Berry y Martinez contrajeron matrimonio y posteriormente iniciaron su proceso de divorcio en 2015, después de dos años de unión. Desde entonces, ambos habían mantenido un acuerdo de custodia compartida sobre Maceo. La actriz también es madre de una joven de 18 años de una relación anterior, quien no está involucrada en esta disputa.