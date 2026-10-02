Ana Paula Consorte manda CONTUNDENTE ADVERTENCIA tras respuesta de Doña Peta sobre su relación con Paolo: "Nadie hará conmigo lo que quiera"

La actual pareja del futbolista, Ana Paula Consorte , respondió en redes sociales con un mensaje en portugués, sugiriendo que no permitirá imposiciones en su vida.

Luego de que Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, reaccionara con fuertes palabras sobre una posible boda entre su hijo y Ana Paula Consorte, la modelo brasileña dio su descargo en redes sociales con un peculiar mensaje que dejó entrever cómo sería su reacción ante las imposiciones. ¿Qué dijo la actual pareja del futbolista?

Ana Paula Consorte manda dura advertencia ¿a Doña Peta y Paolo Guerrero?

El programa 'Desvelados' difundió las palabras de Doña Peta al ser consultada sobre una posible boda entre Paolo y Ana Paula Consorte, con quien tiene cuatrro años de relación. La matriarca de la familia fue tajante y dejó firme su posición al respecto: "Bueno, eso sí. No sé. Yo ahí no me meto. Esos son problemas de ellos, de cada uno", dejó en claro.

Además, esta aprovechó en aclarar que se lleva bien con la 'garota': "Creen que yo paro peleando con [Ana Paula]. No sé de dónde sacaron que yo no me llevo con mi nuera", agregó para desmentir que tenga diferencias con la influencer.

Lo que llamó la atención es que luego de que salieran a la luz las declaraciones de la madre del 'Depredador', Ana Paula saliera al frente y aclarara detalles de su embarazo negando lo dicho por Doña Peta anteriormente. No obstante, un mensaje compartido en su cuenta de Instagram encendió las alarmas: "Siempre seré difícil de tratar, porque nadie hará conmigo lo que quiera", se lee en la traducción de la frase que compartió en portugués, su idioma natal.

Ana Paula Consorte compartió frase en sus redes

Estas palabras resonaron, pues Ana Paula Consorte ha demostrado tener una firme actitud frente a la madre de Paolo, pese a que esta tiene un papel muy importante en la vida del jugador. Sin embargo, los rumores señalaban una supuesta diferencia entre la matriarca y la última pareja del goleador, algo que fue desmentido ahora por Petronila González.

Doña Peta revela cómo se enteró del embarazo de Ana Paula Consorte

La madre de Paolo Guerrero contó que conoció la noticia del embarazo de Ana Paula Consorte inicialmente a través de los medios de comunicación. Posteriormente, según relató, fue el propio futbolista quien confirmó personalmente que su pareja se encontraba esperando un nuevo bebé.

Durante su conversación con las cámaras, Doña Peta también compartió información sobre el sexo del bebé y señaló que Ana Paula tendría varios meses de gestación. Sin embargo, estos datos corresponden a lo declarado por la madre del futbolista.

"[Me enteré] por ustedes, por los medios. Y después Paolo me dijo 'Ana está esperando un bebé'. Mujercita es, mujercita. Seis meses creo que tiene Ana Paula", comentó.

De esta manera, Doña Peta dejó entrever que el próximo bebé de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte sería una niña y que la modelo brasileña tendría aproximadamente seis meses de embarazo, según su propia versión.

Doña Peta manifestó su alegría por el crecimiento de su familia y destacó que considera la llegada de cada nuevo integrante como una bendición. La madre del delantero también hizo referencia a la cantidad de nietos que espera tener en total y recordó que su familia está conformada principalmente por hijos varones.