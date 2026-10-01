Ana Paula Consorte DESMIENTE a Doña Peta y aclara la VERDAD de su embarazo: "¿Mujercita? ¿Tú sabes más que yo?"

Ana Paula Consorte habló sobre su embarazo con Paolo Guerrero y respondió a las declaraciones que hizo Doña Peta. ¿Qué dijo la modelo brasileña?

Ana Paula Consorte sorprendió al pronunciarse sobre los detalles que se han conocido de su embarazo junto a Paolo Guerrero. La modelo brasileña decidió aclarar públicamente algunas versiones que habían circulado tras las declaraciones de Doña Peta. Entre ellas, se encontraba el tiempo de gestación y el supuesto sexo del bebé que viene en camino. ¿Qué respondió Ana Paula cuando le consultaron por las declaraciones de su suegra?

Ana Paula Consorte aclara cuánto tiempo tiene de embarazo

Luego de que Doña Peta hablara públicamente sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia Guerrero, Ana Paula Consorte mostró en redes sociales imágenes en las que dejó ver su avanzado embarazo. La brasileña también aceptó conversar con ‘América Hoy’ y aprovechó la comunicación para precisar algunos de los datos que habían sido difundidos sobre su gestación.

La reportera del programa de América TV se puso en contacto con la pareja de Paolo Guerrero mediante WhatsApp y le consultó directamente por una de las declaraciones que había realizado Doña Peta.

“Doña Peta dijo que ya tienes seis meses de embarazo. Ya decidieron dónde nacerá? ¿peruana o brasileña?”, se lee en la conversación que tuvo la reportera del magazine con Ana Paula a través de WhatsApp.

Ante esta pregunta, la modelo dejó en claro que el tiempo mencionado por su suegra no sería correcto y respondió de manera contundente. “Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”, respondió tajantemente la modelo negando la versión que dio su suegra sobre el tiempo que tenía de gestación.

Ana Paula Consorte reacciona a la revelación de Doña Peta sobre el bebé

Pero la aclaración de Ana Paula no quedó únicamente en los meses de embarazo. La modelo también fue consultada por otra información que Doña Peta había dejado entrever durante su conversación con el programa: que el bebé que espera junto a Paolo Guerrero sería una niña. “Y Paolo ¿cómo se siente con la llegada de la mujercita a la familia?”, preguntó la periodista.

La respuesta de Ana Paula evidenció que, al menos por ahora, ella no había confirmado oficialmente que el bebé sea una niña y hasta tomó con humor la información que había dado su suegra. “¿Mujercita? sabes más que yo jajajaja”, dijo entre risas Ana Paula.

Ante la reacción de la modelo, la periodista explicó que habían asumido que el sexo del bebé ya estaba confirmado debido a las declaraciones de Doña Peta. “Pensábamos que estaba confirmado por lo que dijo doña Peta, entonces esperamos tu anuncio oficial”, aclaró.

La brasileña, finalmente, explicó que sí existe un deseo de que el bebé sea mujer, aunque todavía no confirmó que ese sea el sexo de su cuarto hijo junto a Paolo Guerrero. “Jajaja es que queremos mucho que sea”, explicó la pareja de Paolo Guerrero.

¿Qué dijo Doña Peta sobre el embarazo de Ana Paula?

Las declaraciones que generaron las posteriores aclaraciones de Ana Paula Consorte fueron realizadas por Doña Peta durante una conversación con ‘América Hoy’. La madre de Paolo Guerrero habló con el magazine y terminó compartiendo información sobre el embarazo que la pareja aún no había confirmado públicamente.

Durante la entrevista, la madre del futbolista manifestó su alegría por la llegada de un nuevo nieto y, en medio de la conversación, dejó entrever que se trataría de una niña. La revelación llamó la atención debido a que Ana Paula todavía no había realizado un anuncio oficial sobre este detalle.