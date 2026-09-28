El sueldo mínimo subirá de S/1130 a S/1230 desde octubre de 2026 . Conoce desde cuándo rige, a quiénes beneficia y cuándo podría llegar a S/1300.

El Gobierno anunció que la Remuneración Mínima Vital (RMV) aumentará de S/1,130 a S/1,230.

El Gobierno anunció que la Remuneración Mínima Vital (RMV) aumentará de S/1,130 a S/1,230.

El Gobierno confirmó que laRemuneración Mínima Vital (RMV) aumentará de S/1130 a S/1230 desde el uno de octubre de 2026. El incremento será de S/100 y representa el primer tramo del reajuste anunciado para llevar el sueldo mínimo hasta S/1300.

Según explicó el Ejecutivo, un segundo aumento de S/70 está previsto para el primer semestre de 2027, una vez que disminuyan los efectos delFenómeno El Niño. Para concretar ese nuevo reajuste deberá publicarse otro decreto supremo.

¿Desde cuándo subirá el sueldo mínimo a S/1230?

El nuevo monto de S/1230 entrará en vigencia desde el uno de octubre. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el incremento será entregado a las empresas durante ese mes, por lo que el impacto en las remuneraciones de los trabajadores se reflejaría desde noviembre.

La medida alcanzaría principalmente a trabajadores de microempresas que tienen entre dos y 10 empleados y que actualmente perciben la remuneración mínima.

De acuerdo con el MEF, aproximadamente 300 mil trabajadores y unas 144 mil empresas estarían comprendidos en este primer tramo del aumento.

Sueldo mínimo podría llegar a S/1300 en 2027

El Ejecutivo mantiene como objetivo elevar la RMV hasta S/1300. Para ello, luego del incremento de S/100 previsto para octubre, quedará pendiente un segundo reajuste de S/70.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que el Consejo Nacional de Trabajo llegó a un consenso respecto al monto de S/1300, aunque existieron diferencias sobre el momento adecuado para aplicar el incremento.

Según lo anunciado, este segundo tramo se evaluará durante el primer semestre de 2027 y dependerá de las condiciones económicas y del impacto que deje el Fenómeno El Niño.

¿A quiénes beneficiará el aumento de la RMV?

El reajuste está dirigido a los trabajadores formales que reciben actualmente el sueldo mínimo. El Gobierno sostiene que la medida busca mejorar los ingresos laborales sin generar un impacto inflacionario significativo.