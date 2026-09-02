Fenómeno El Niño: Revelan la LISTA COMPLETA de DISTRITOS de Lima que fueron declarados en EMERGENCIA por riesgo de lluvias intensas

El Gobierno declaró en emergencia a varios distritos de Lima ante el riesgo de lluvias intensas por el Fenómeno El Niño . Conoce cuáles están en la lista.

¿Qué distritos de Lima fueron declarados en emergencia por riesgo de lluvias intensas ante Fenómeno El Niño? | Composición Wapa - Andina

¿Qué distritos de Lima fueron declarados en emergencia por riesgo de lluvias intensas ante Fenómeno El Niño? | Composición Wapa - Andina

El Gobierno dispuso el estado de emergencia para diversos distritos del departamento de Lima ante el peligro de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a posibles precipitaciones que podrían afectar diferentes zonas durante los próximos meses y el 2027.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, Lima Metropolitana reúne 19 distritos dentro de la declaratoria, seguida por Huarochirí con 18, Cañete con 13 y Huaura con 10 jurisdicciones.

La disposición forma parte de una medida de alcance nacional que comprende 893 distritos pertenecientes a 22 regiones y el Callao. La preocupación aumentó luego de que la ENFEN elevara al 62% la probabilidad de que el El Niño costero llegue a una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

¿Qué provincias de Lima concentran más distritos en emergencia?

Dentro del departamento de Lima, Huarochirí, Cañete y Huaura reúnen el mayor número de jurisdicciones consideradas en la declaratoria. Estas son:

Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM

Huarochirí: cuenta con 18 distritos incluidos en el estado de emergencia:

Antioquia

Callahuanca

Chicla

Huachupampa

Huarochirí

Matucana

Ricardo Palma

San Andrés de Tupicocha

San Antonio

San Damián

San Mateo

San Mateo de Otao

Sangallaya

Santa Cruz de Cocachacra

Santa Eulalia

Santiago de Anchucaya

Santo Domingo de los Olleros

Surco

Cañete: son 11 las jurisdicciones comprendidas ante el riesgo de lluvias intensas:

Asia

Calango

Chilca

Coayllo

Imperial

Mala

Nuevo Imperial

Pacarán

San Antonio

San Luis

San Vicente de Cañete

Huaura: la declaratoria alcanza a 10 distritos:

Ámbar

Checras

Huacho

Hualmay

Huaura

Leoncio Prado

Santa Leonor

Santa María

Sayán

Végueta

Estas tres provincias concentran la mayor cantidad de distritos considerados dentro de la medida de emergencia en el departamento de Lima.

¿Qué distritos de Lima Metropolitana están en emergencia?

La declaratoria también incluye a 19 distritos de Lima Metropolitana. La relación contempla diferentes sectores de la capital y comprende las siguientes jurisdicciones:

Lima Metropolitana: los distritos incluidos son:

Ate

Carabayllo

Chaclacayo

Cieneguilla

Comas

El Agustino

Independencia

Lima

Los Olivos

Lurigancho

Lurín

Pachacámac

Pucusana

Punta Hermosa

Punta Negra

Rímac

San Bartolo

San Juan de Lurigancho

San Martín de Porres

Huaral: siete distritos fueron considerados:

Atavillos Bajo

Aucallama

Chancay

Huaral

Ihuari

San Miguel de Acos

Sumbilca

Canta: seis jurisdicciones forman parte de la declaratoria:

Arahuay

Canta

Huamantanga

Lachaqui

San Buenaventura

Santa Rosa de Quives

Barranca: cinco distritos están comprendidos:

Barranca

Paramonga

Pativilca

Supe

Supe Puerto

Yauyos: cuatro distritos fueron incluidos.

Cajatambo: tres jurisdicciones forman parte de la medida.

Oyón: un distrito fue considerado dentro de la declaratoria.

En total, las jurisdicciones pertenecientes a las 10 provincias del departamento de Lima forman parte de este escenario de prevención establecido por el Ejecutivo frente al riesgo de lluvias intensas.

La emergencia tendrá una vigencia de 60 días y contempla la intervención de distintas entidades estatales para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales afectaciones provocadas por el Fenómeno El Niño.

Asimismo, la ENFEN incrementó recientemente sus proyecciones climáticas. El pasado 28 de agosto, elevó de 41% a 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano, la posibilidad de que el evento llegue a una intensidad entre fuerte y extraordinaria pasó de 41% a 43%.