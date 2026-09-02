Fenómeno El Niño: Revelan la LISTA COMPLETA de DISTRITOS de Lima que fueron declarados en EMERGENCIA por riesgo de lluvias intensas

Fenómeno El Niño: Revelan la LISTA COMPLETA de DISTRITOS de Lima que fueron declarados en EMERGENCIA por riesgo de lluvias intensasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Gobierno dispuso el estado de emergencia para diversos distritos del departamento de Lima ante el peligro de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a posibles precipitaciones que podrían afectar diferentes zonas durante los próximos meses y el 2027.
De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, Lima Metropolitana reúne 19 distritos dentro de la declaratoria, seguida por Huarochirí con 18, Cañete con 13 y Huaura con 10 jurisdicciones.
La disposición forma parte de una medida de alcance nacional que comprende 893 distritos pertenecientes a 22 regiones y el Callao. La preocupación aumentó luego de que la ENFEN elevara al 62% la probabilidad de que el El Niño costero llegue a una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.
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¿Qué provincias de Lima concentran más distritos en emergencia?
Dentro del departamento de Lima, Huarochirí, Cañete y Huaura reúnen el mayor número de jurisdicciones consideradas en la declaratoria. Estas son:
Huarochirí: cuenta con 18 distritos incluidos en el estado de emergencia:
- Antioquia
- Callahuanca
- Chicla
- Huachupampa
- Huarochirí
- Matucana
- Ricardo Palma
- San Andrés de Tupicocha
- San Antonio
- San Damián
- San Mateo
- San Mateo de Otao
- Sangallaya
- Santa Cruz de Cocachacra
- Santa Eulalia
- Santiago de Anchucaya
- Santo Domingo de los Olleros
- Surco
Cañete: son 11 las jurisdicciones comprendidas ante el riesgo de lluvias intensas:
- Asia
- Calango
- Chilca
- Coayllo
- Imperial
- Mala
- Nuevo Imperial
- Pacarán
- San Antonio
- San Luis
- San Vicente de Cañete
Huaura: la declaratoria alcanza a 10 distritos:
- Ámbar
- Checras
- Huacho
- Hualmay
- Huaura
- Leoncio Prado
- Santa Leonor
- Santa María
- Sayán
- Végueta
Estas tres provincias concentran la mayor cantidad de distritos considerados dentro de la medida de emergencia en el departamento de Lima.
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¿Qué distritos de Lima Metropolitana están en emergencia?
La declaratoria también incluye a 19 distritos de Lima Metropolitana. La relación contempla diferentes sectores de la capital y comprende las siguientes jurisdicciones:
Lima Metropolitana: los distritos incluidos son:
- Ate
- Carabayllo
- Chaclacayo
- Cieneguilla
- Comas
- El Agustino
- Independencia
- Lima
- Los Olivos
- Lurigancho
- Lurín
- Pachacámac
- Pucusana
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- Rímac
- San Bartolo
- San Juan de Lurigancho
- San Martín de Porres
Huaral: siete distritos fueron considerados:
- Atavillos Bajo
- Aucallama
- Chancay
- Huaral
- Ihuari
- San Miguel de Acos
- Sumbilca
Canta: seis jurisdicciones forman parte de la declaratoria:
- Arahuay
- Canta
- Huamantanga
- Lachaqui
- San Buenaventura
- Santa Rosa de Quives
Barranca: cinco distritos están comprendidos:
- Barranca
- Paramonga
- Pativilca
- Supe
- Supe Puerto
Yauyos: cuatro distritos fueron incluidos.
Cajatambo: tres jurisdicciones forman parte de la medida.
Oyón: un distrito fue considerado dentro de la declaratoria.
En total, las jurisdicciones pertenecientes a las 10 provincias del departamento de Lima forman parte de este escenario de prevención establecido por el Ejecutivo frente al riesgo de lluvias intensas.
La emergencia tendrá una vigencia de 60 días y contempla la intervención de distintas entidades estatales para fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales afectaciones provocadas por el Fenómeno El Niño.
Asimismo, la ENFEN incrementó recientemente sus proyecciones climáticas. El pasado 28 de agosto, elevó de 41% a 62% la probabilidad de que el El Niño costero alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para el verano, la posibilidad de que el evento llegue a una intensidad entre fuerte y extraordinaria pasó de 41% a 43%.
Durante el periodo de septiembre a noviembre también se prevén temperaturas del aire superiores a lo habitual en toda la costa, con una alta posibilidad de que se registren nuevos récords de temperatura. En la costa norte, además, se proyectan precipitaciones por encima de sus niveles normales a partir de noviembre.