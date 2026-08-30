Alerta ambiental en el Perú: El Niño Costero alcanzaría un nivel extraordinario a partir de septiembre

El ENFEN proyecta más del 60% de probabilidad de que el fenómeno climático alcance una magnitud extraordinaria en el litoral peruano, extendiendo temperaturas elevadas y lluvias atípicas hasta el verano de 2027.

El panorama meteorológico para el Perú ingresa a una fase crítica tras los recientes reportes científicos de las autoridades ambientales. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) ratificó el estado de Alerta de El Niño Costero y advirtió sobre un incremento significativo en las probabilidades de que este evento alcance una escala extraordinaria. El acoplamiento entre el océano y la atmósfera viene generando anomalías térmicas sostenidas, las cuales marcarán un punto de inflexión en las condiciones climáticas del país durante los próximos meses.

El Niño Costero podría intensificarse y elevar las temperaturas en Perú

Según las estimaciones oficiales del organismo técnico, existe más de un 62% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle con una intensidad extraordinaria entre septiembre y enero de 2027. El impacto inmediato para el trimestre septiembre-noviembre se traducirá en la persistencia de temperaturas del aire muy por encima de los valores habituales a lo largo de toda la costa, con una elevada posibilidad de romper récords históricos de calor en varias regiones del litoral. Este calentamiento anómalo de las aguas marinas favorecerá el desarrollo paulatino de precipitaciones.

A partir de noviembre, la costa norte empezará a registrar lluvias superiores a lo normal, un escenario que se intensificaría severamente de cara al verano. Las proyecciones del ENFEN para los primeros meses del año indican precipitaciones por encima de la media no solo en el norte, sino también en la costa central y la sierra nororiental. Por el contrario, la sierra suroriental atravesaría un periodo de déficit hídrico con lluvias por debajo de lo habitual, reflejando el comportamiento diferenciado y complejo de este evento.

Las repercusiones de El Niño extraordinario trascienden el clima y golpean directamente a la economía nacional, en particular al sector pesquero. Los reportes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detallan que el stock norte-centro de la anchoveta continuará replegado muy cerca de la franja costera y en zonas profundas para refugiarse de las masas de agua caliente. Simultáneamente, especies marinas tropicales procedentes del norte, como el perico y el atún, mantendrán su desplazamiento habitual hacia aguas del centro y sur peruano.