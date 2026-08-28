El estado de emergencia declarado por 60 días en Lima y Callao busca enfrentar la criminalidad, según Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM.

¿Habrá TOQUE DE QUEDA? Gobierno DECLARA Estado de Emergencia y revela respuesta | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Habrá TOQUE DE QUEDA? Gobierno DECLARA Estado de Emergencia y revela respuesta | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El Gobierno ha oficializado el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, mediante el cual se declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante sesenta días. El objetivo es combatir la criminalidad y otras situaciones de violencia en estas zonas.

Ante esta medida, surge la duda entre la ciudadanía sobre las acciones que implementará el Poder Ejecutivo, incluyendo la posibilidad de un toque de queda. ¿Esta medida será parte del estado de emergencia en estas regiones? Aquí te ofrecemos la aclaración oficial.

¿Se instaurará un toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? La respuesta oficial del Gobierno

El decreto contempla medidas como la suspensión o limitación de algunos derechos constitucionales, como el domicilio inviolable, libertad de tránsito dentro del país, libertad de reunión y la seguridad personal.

Además, para realizar actividades religiosas, culturales y deportivas que sean de tipo masivo o público, se requerirá un permiso especial ante las autoridades. No obstante, no se ha previsto un toque de queda, permitiendo la libre circulación de los ciudadanos en cualquier horario.

Si un agente de la PNP interviene, será necesario presentar la documentación solicitada. Es importante recordar que en estas acciones participarán la PNP, las Fuerzas Armadas y los Serenazgos.

El INPE implementará un apagón eléctrico en las celdas

Paralelamente, el Gobierno ha tomado decisiones sobre el control en las cárceles y la seguridad digital, incluyendo un apagón eléctrico en las celdas, entre otras acciones mencionadas a continuación:

Desmontaje de antenas digitales.

Pruebas de polígrafo al personal del INPE.

Prohibición del uso de celulares personales por fuerzas del orden (policías y militares) durante operativos.