Durante una conferencia de prensa donde adelantó su viaje a España para representar a Perú, el vestido de Susy Díaz fue manchado inesperadamente. ¿Cómo reaccionó y quién fue el causante?

¡ESCÁNDALO! EMBARRAN lujoso vestido de diseñador de Susy Díaz en plena conferencia de prensa y ella tiene IMPENSADA reacción | Diario El Popular

¡ESCÁNDALO! EMBARRAN lujoso vestido de diseñador de Susy Díaz en plena conferencia de prensa y ella tiene IMPENSADA reacción | Diario El Popular

Durante una conferencia de prensa, Susy Díaz tuvo un inesperado incidente mientras hablaba de su próximo viaje a Europa para conmemorar sus 63 años. Este viaje es significativo para ella, ya que ha sido invitada a un evento latino en España que reconoce su larga carrera. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. ¿Qué ocurrió con su vestido y quién fue el responsable?

Ensucian vestido de Susy Díaz en plena conferencia de prensa y ella tiene reacción inesperada

Susy Díaz tomó los titulares el 7 de agosto al organizar una rueda de prensa para mostrar el vestido que encargó a una reconocida diseñadora peruana de Gamarra, el cual usará en un significativo evento en España.

"Estoy emocionada por este reconocimiento, especialmente en septiembre cuando celebro mi cumpleaños, un mes siempre afortunado para mí. Estoy entusiasmada por lucir un hermoso vestido rojo. Una amiga me recomendó a una buena diseñadora en Gamarra, iré pronto a ver opciones", comentó días atrás.

Después de obtener el vestido deseado, convocó a los medios para exhibir la costosa prenda destinada a representar a Perú, pero el desenlace fue inesperado.

La madre de Florcita decidió llevar a un chamán para una limpieza ritual, pero este inadvertidamente terminó manchándola completamente con un líquido que afectó el vestido y su rostro.

Impactada al ver el desastre, mostró gestos de asombro que compartió con la prensa. Sin embargo, los creadores de contenido revelaron cómo se solucionó el incidente.

¿Realidad o ficción? La historia terminó con una promoción de una conocida marca de limpiadores, que supuestamente restauró el vestido, mostrando a Díaz con su atuendo impecable.

"Su diseñadora vino para salvar el día, y en Gamarra conocen el secreto...", afirmó Ric La Torre, mencionando la marca.