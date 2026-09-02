¡SUS LOOKS TENÍAN UN MENSAJE OCULTO! El legado de la princesa Diana que revolucionó la moda y desafió a la realeza

La princesa Diana convirtió la moda en una poderosa forma de expresión. Conoce los looks que marcaron su estilo y el legado que aún inspira a nuevas generaciones.

El legado de Lady Di en la moda. | Composición Wapa

El legado de Lady Di en la moda. | Composición Wapa

A casi tres décadas de su fallecimiento, la princesa Diana continúa siendo una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea. Su estilo trascendió los protocolos de la realeza británica y terminó convirtiéndose en una forma de expresar independencia, personalidad y hasta rebeldía.

Lady Di pasó de utilizar prendas clásicas y conservadoras a construir una identidad visual propia. Vestidos, blazers, sudaderas y hasta piezas aparentemente sencillas terminaron convirtiéndose en símbolos que siguen siendo reinterpretados por diseñadores, celebridades y miembros de la familia real.

El estilo de Diana evolucionó junto con su vida

Durante sus primeros años dentro de la monarquía, Diana apostaba por jerséis, camisas, faldas, blazers y estampados propios de la estética británica de aquella época.

El legado de Lady Di en la moda.

Uno de sus looks más recordados apareció en 1981, cuando lució un suéter rojo de Warm & Wonderful decorado con varias ovejas blancas y una única oveja negra. Con los años, aquella prenda fue interpretada como una metáfora visual de alguien que no terminaba de sentirse parte del grupo.

La princesa también desarrolló una estrecha relación profesional con la diseñadora Catherine Walker, responsable de varios de sus vestidos más emblemáticos y de consolidar una imagen mucho más sofisticada durante sus compromisos oficiales.

El 'Revenge Dress' marcó una nueva etapa para Lady Di

Después de su separación del entonces príncipe Carlos en 1992, el vestuario de Diana comenzó a volverse más atrevido y personal.

Uno de los ejemplos más recordados es el denominado 'Revenge Dress', un vestido negro de Christina Stambolian que llevó en 1994 durante un evento de Vanity Fair en Londres. El diseño ajustado y con hombros descubiertos rompía con la imagen conservadora que había caracterizado buena parte de su etapa dentro de la realeza.

El legado de Lady Di en la moda.

La pieza terminó convirtiéndose en uno de los grandes momentos de la historia reciente de la moda y en una representación de la independencia que Diana comenzaba a mostrar públicamente.

Los looks casuales de Diana siguen siendo tendencia

El legado de Lady Di no quedó limitado a vestidos de gala. Sus estilismos cotidianos también mantienen una fuerte presencia en las tendencias actuales.

Sudaderas oversize combinadas con shorts deportivos, pantalones de tiro alto, blazers estructurados, jerséis y botas ecuestres forman parte de una estética que décadas después continúa reapareciendo en pasarelas, redes sociales y el estilo urbano.

Lady Di

Esta facilidad para convertir prendas funcionales en looks reconocibles fue una de las características que consolidó a Diana como referente de moda más allá de sus obligaciones como integrante de la familia real.

Kate Middleton y Meghan Markle mantienen vivo su legado

La influencia de Diana también permanece dentro de la propia familia real británica. Kate Middleton y Meghan Markle han utilizado en distintas oportunidades códigos vinculados con su estilo, desde estampados de lunares y cuadros hasta siluetas estructuradas.

Kate, además, ha lucido algunas joyas que pertenecieron a la princesa, convirtiendo estos accesorios en homenajes directos a la madre del príncipe William.