Papa León XIV integra lista de los mejor vestidos de 2026: Vanity Fair destaca su estilo y originalidad

El papa León XIV sorprende al ingresar a la lista de mejor vestidos de 2026 mientras Perú prepara su visita y evalúa posibles feriados.

El papa León XIV volvió a captar la atención internacional, aunque esta vez no por una actividad religiosa. El pontífice fue incluido en una destacada selección de las figuras mejor vestidas de 2026 gracias a una particular combinación que mezcla elementos tradicionales del Vaticano con prendas mucho más informales.

Robert Prevost, nombre civil del líder de la Iglesia católica, apareció en la categoría 'Originals', destinada a personalidades que destacan por desarrollar una identidad propia al momento de vestir. Su característica sotana clara acompañada de zapatillas deportivas Nike fue uno de los elementos resaltados por la publicación.

Papa León XIV sorprende por su particular estilo

León XIV alcanzó el sexto lugar de la categoría 'Originals', compartiendo la clasificación con personalidades del cine, arte, deporte y música. Entre ellas aparecen Spike Lee, Alysa Liu, Thelma Golden, Colby Mugrabi, Rosalía, Yseult y Björk.

El Papa León XIV es parte de la lista de mejor vestidos de la revista Vanity Fair.

La publicación destacó como memorable la combinación utilizada por el pontífice, quien también ha incorporado ocasionalmente gorras de béisbol a su vestimenta. Estos detalles han contribuido a proyectar una imagen diferente sin abandonar los elementos propios de su posición dentro de la Iglesia.

El ranking internacional, que regresó después de no publicarse desde 2019, está compuesto por cinco categorías y reconoce estilos que van desde propuestas tradicionales hasta elecciones mucho más arriesgadas.

Perú prepara la llegada del papa León XIV

Mientras su estilo genera comentarios fuera del Vaticano, en Perú avanzan los preparativos para recibir al pontífice durante su visita programada del 11 al 16 de noviembre.

Uno de los principales anuncios es la creación del himno oficial ‘León, hermano del camino’, compuesto por Jaime Montoya Ayala e interpretado por el Coro Aguchita. La canción podrá descargarse gratuitamente mediante las plataformas de TV Perú y Radio Nacional.

La Conferencia Episcopal Peruana también abrió una convocatoria para voluntarios que deseen participar en actividades relacionadas con logística, primeros auxilios, traducción, hospitalidad y otras labores durante la visita.