Enfermera y exreina de belleza de 23 años es sin vida en Amazonas: su pareja fue detenida por presunto feminicidio

La Policía y el Ministerio Público investigan bajo la sospecha de feminicidio tras detener a Junior Rodríguez Arista por presuntas agresiones.

Enfermera y exreina de belleza de 23 años es sin vida en Amazonas. | Composición Wapa

Enfermera y exreina de belleza de 23 años es sin vida en Amazonas. | Composición Wapa

La investigación sobre el fallecimiento de Sharol Cortéz Cruz, enfermera de 23 años, avanza después de que fuera hallada sin vida en la vivienda que compartía con su pareja en Bagua, Amazonas. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público realizan diligencias centradas en un posible feminicidio.

Sharol, quien había sido Miss Carnaval Bagua, trabajaba en el sector salud. Al descubrir el cuerpo, la Policía intervino en la propiedad, donde operaba un consultorio médico regentado por terceros en la planta baja, en busca de pruebas que ayuden a esclarecer su deceso. La Policía detuvo a Junior Rodríguez Arista, anestesiólogo y pareja de la joven, quien es ahora investigado por su fallecimiento.

Familia denuncia presuntas agresiones en la relación

Parientes de Sharol han informado a las autoridades sobre agresiones continuas que la víctima habría sufrido durante su relación de cerca de un año y medio con Rodríguez Arista.

Denunciaron además que el sospechoso podría haber sedado a la joven antes de su fallecimiento. Los exámenes médico-legales y toxicológicos son cruciales para confirmar o refutar esta versión.

La defensa de la familia solicita prioridad en los análisis toxicológicos, a raíz de la denuncia sobre el supuesto uso de sedantes. Estos exámenes serán esenciales para determinar si la víctima estaba bajo la influencia de alguna sustancia antes de su muerte.

Fiscalía valora solicitar una semana de detención preliminar

El Ministerio Público busca realizar una audiencia para definir la situación legal de Junior Rodríguez Arista. En esta sesión, se revisará la solicitud de detención preliminar por siete días contra el implicado.

Si se aprueba, permitirá realizar varias diligencias para aclarar las causas del deceso de Sharol Cortéz, como peritajes médicos, análisis toxicológicos y la obtención de evidencias biológicas y testimonios.

La Policía también sigue recabando testimonios de vecinos para reconstruir los eventos previos al hallazgo del cuerpo.