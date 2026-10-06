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¡CAMBIO INESPERADO! Caso Liceo Naval: Citan a los menores "liberados" a declarar, pero uno ya no está en el país

El Caso Liceo Naval, donde se investiga la agresión a un alumno, avanza en medio de un clima judicial complicado. Anticipan progresos en la pesquisa.

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    Caso Liceo Naval da giro inesperado
    ¡CAMBIO INESPERADO! Caso Liceo Naval: Citan a los menores "liberados" a declarar, pero uno ya no está en el país

    En el contexto de las investigaciones sobre el supuesto abuso sucedido en un transporte escolar, con un grupo de 10 alumnos del Liceo Naval Almirante Guise involucrados en una agresión hacia un compañero, inicialmente seis menores fueron detenidos e internados en el centro juvenil Maranguita, mientras que cuatro fueron liberados.

    El juicio tomó un giro inesperado cuando la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo citó a los cuatro menores para que rindan su declaración. Sin embargo, uno de ellos fue reportado fuera de Perú desde el martes 22 de septiembre, viajando con su madre hacia Estados Unidos, según informó el programa 'Beto a saber'.

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    ¿Qué medidas adoptará el Poder Judicial ante la salida del país del menor investigado?

    La salida del país por parte del menor llevó al tribunal a reprogramar las declaraciones de los estudiantes liberados, ahora agendadas para el viernes 9 de octubre. El antiguo abogado de la víctima, Jorge Petrozzi, comentó que la actual condición de testigos podría cambiar para los adolescentes. Según Petrozzi, sus roles en el proceso podrían modificarse conforme avance la investigación.

    “Estos cuatro menores están en condición de testigos, pero dependiendo de cómo evolucione la investigación, podría revertirse su situación a la de imputados”, destacó Petrozzi.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡CAMBIO INESPERADO! Caso Liceo Naval: Citan a los menores "liberados" a declarar, pero uno ya no está en el país
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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