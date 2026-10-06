¡CAMBIO INESPERADO! Caso Liceo Naval: Citan a los menores "liberados" a declarar, pero uno ya no está en el país

El Caso Liceo Naval , donde se investiga la agresión a un alumno, avanza en medio de un clima judicial complicado. Anticipan progresos en la pesquisa.

En el contexto de las investigaciones sobre el supuesto abuso sucedido en un transporte escolar, con un grupo de 10 alumnos del Liceo Naval Almirante Guise involucrados en una agresión hacia un compañero, inicialmente seis menores fueron detenidos e internados en el centro juvenil Maranguita, mientras que cuatro fueron liberados.

El juicio tomó un giro inesperado cuando la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo citó a los cuatro menores para que rindan su declaración. Sin embargo, uno de ellos fue reportado fuera de Perú desde el martes 22 de septiembre, viajando con su madre hacia Estados Unidos, según informó el programa 'Beto a saber'.

¿Qué medidas adoptará el Poder Judicial ante la salida del país del menor investigado?

La salida del país por parte del menor llevó al tribunal a reprogramar las declaraciones de los estudiantes liberados, ahora agendadas para el viernes 9 de octubre. El antiguo abogado de la víctima, Jorge Petrozzi, comentó que la actual condición de testigos podría cambiar para los adolescentes. Según Petrozzi, sus roles en el proceso podrían modificarse conforme avance la investigación.