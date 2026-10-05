ES OFICIAL | Confirman SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Las 14 regiones que volverán a las URNAS

La segunda vuelta electoral regional se ha programado para el 29 de noviembre de 2026 , involucrando solo a ciertas circunscripciones, según Datum Internacional .

Un total de 14 regiones del país participarán en una segunda vuelta durante las Elecciones Regionales 2026, de acuerdo al Flash Electoral de Datum Internacional publicado después del cierre de mesas. En estas áreas, ninguna de las fórmulas presentó el 30% de los votos válidos necesario en la ronda inicial.

La fecha establecida para esta segunda votación es el domingo 29 de noviembre de 2026, según el calendario estipulado. Sin embargo, es importante considerar que los porcentajes son preliminares, siendo necesario esperar el conteo de actas y la proclamación oficial para confirmarlos.

Segunda vuelta regional 2026: disposiciones legales del 30%

La Ley de Elecciones Regionales, Ley N.º 27683, contempla esta segunda vuelta. Según esta normativa, para ganar en primera instancia, una candidatura a gobernador y vicegobernador debe reunir al menos el 30% de los votos válidos.

Si ninguna fórmula alcanza ese porcentaje, los dos candidatos con más apoyo avanzan a una nueva votación, donde se declarará ganadora la fórmula con mayor número de votos válidos. Esta normativa se aplica exclusivamente a elecciones regionales, no a cargos municipales.

¿Cuáles regiones irían a la segunda vuelta y cuándo se realizaría?

El 29 de noviembre de 2026 ha sido definido por el Jurado Nacional de Elecciones como fecha para una posible Segunda Elección Regional (SER), que ocurriría solo en aquellas regiones sin un claro ganador en la primera ronda.

De acuerdo con el Flash Electoral de Datum, las regiones que participarían serían Tumbes, Lima Provincias, Ucayali, Piura, Lambayeque, Ica, Amazonas, Puno, La Libertad, Arequipa, Áncash, Moquegua, Loreto y Huancavelica. Los resultados definitivos dependerán del conteo de actas electorales.

Elecciones Regionales 2026: detalles a boca de urna en 14 regiones según Datum

A continuación, los datos del Flash Electoral de Datum reflejan las dos candidaturas con más votos preliminares en cada región, presentadas en orden alfabético: