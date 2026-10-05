Elena Rose cantó en Le Défilé, celebrando el valor y el orgullo de las mujeres latinas

La artista hizo parte del desfile de L’Oréal Paris durante la Semana de la Moda de París y llevó su música a un momento de representación latina junto a Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Tais Araujo.

Elena Rose convirtió su participación en Le Défilé de L’Oréal Paris en una celebración de la identidad, la confianza y el orgullo latino. La artista venezolana no solo desfiló como parte del encuentro que cada año reúne a algunas de las mujeres más reconocidas de la moda, la belleza y el entretenimiento, sino que también llevó su música al escenario, en un momento que puso en primer plano la diversidad y la representación de las mujeres latinas.

Como parte de su participación, Elena interpretó la canción 'Cosita linda' y compartió este momento con Renata Notni, Eva Longoria, Anitta, Liniker y Tais Araujo, quienes formaron parte del espacio dedicado a celebrar la presencia y diversidad latina dentro de Le Défilé. La escena reunió diferentes historias y trayectorias alrededor de una misma idea: que la belleza también puede ser una forma de expresión de la identidad, las raíces y aquello que hace única a cada mujer.

La presentación de Elena tuvo lugar al inicio del desfile, mientras que la cantante Céline Dion fue la encargada de cerrar el evento con su propia presentación musical. Ambas artistas formaron parte de los momentos musicales de esta edición de Le Défilé 2026.

Para Elena, estar en este escenario representa además la evolución de un camino que comenzó detrás de escena, construyendo canciones para algunos de los nombres más importantes de la música latina y que hoy la encuentra como protagonista de su propia historia. Su participación en Le Défilé le permitió reunir en un mismo escenario sus dos facetas: la compositora que durante años dio voz a las historias de otros y la artista que hoy cuenta la suya a través de su propia música.

Le Défilé de L’Oréal Paris en una celebración de la identidad, la confianza y el orgullo latino.

Elena Rose, artista venezolana, expresó: “Este momento significó muchísimo para mí porque pude llegar a París siendo completamente yo: con mis raíces, mi música y todo lo que he construido hasta hoy. Compartir este escenario con otras mujeres latinas y poder representar de alguna manera nuestras historias me hizo sentir que no estaba ahí solamente por mí, sino también por todas esas mujeres que sueñan con llegar lejos y que merecen creer en todo lo que pueden hacer”.

Su historia conecta de manera natural con uno de los mensajes que ha acompañado a la marca número uno de belleza durante décadas: “Porque tú lo vales”. Para Elena, ese mensaje no se limita a una declaración de confianza, sino que se relaciona con una trayectoria construida a partir de reconocer su propio talento, tomar decisiones sobre su camino y atreverse a ocupar espacios que antes parecían reservados para otros.

Ese recorrido tiene una historia que comenzó mucho antes de los grandes escenarios. Con 15 nominaciones al GRAMMY y Latin GRAMMY, Elena Rose ha construido una carrera que conecta la composición y la interpretación. En 2025 recibió el Latin GRAMMY a Canción del Año por su trabajo como compositora y en 2026 se convirtió en la primera mujer latina en recibir el BMI Impact Award, reconocimiento a su trayectoria y contribución a la industria musical.

Como socio oficial de la Semana de la Moda de París, L’Oréal Paris celebró una nueva edición de Le Défilé, su desfile anual abierto al público, bajo el concepto de “Express Their Worth”, una celebración de la confianza, la libertad, la inclusión, la hermandad y el empoderamiento femenino.