Tras la renuncia del abogado Jorge Petrozzi , quien acusó a la madre del estudiante del Liceo Naval y a Milagros Leiva , la madre defendió su postura.

Caso Liceo Naval: mamá de víctima agresión REACCIONA a las declaraciones de su exabogado y habla de Milagros Leiva: "Debió alinearse" | Composición Wapa

Caso Liceo Naval: mamá de víctima agresión REACCIONA a las declaraciones de su exabogado y habla de Milagros Leiva: "Debió alinearse" | Composición Wapa

Jorge Petrozzi, quien era el abogado del estudiante del Liceo Naval que denunció a sus compañeros de abuso sexual, dejó perplejos a todos al señalar a la madre de la víctima por forzarlo a una entrevista con Milagros Leiva, quien había revelado públicamente la identidad del menor en televisión. Este hecho fue crucial para su renuncia. Posteriormente, el programa de Willax entrevistó a la madre, quien respondió con firmeza. ¿Cuál fue su defensa?

Madre del estudiante del Liceo Naval comenta tras renuncia de su abogado y críticas junto a Milagros Leiva

Jorge Petrozzi, abogado del estudiante del Liceo Naval implicado en un caso de abuso sexual, sorprendió al aparecer con Beto Ortiz declarando su renuncia, a pesar de los avances en la investigación que han llevado a la detención de seis sospechosos.

El abogado declaró que la madre optó por Milagros Leiva, luego de que él decidiera no dar una entrevista a la periodista, quien no pidió disculpas por revelar el nombre del joven afectado y luego se reunió con la madre como si nada sucediera.

"No puedo reunirme con Milagros Leiva tras haber hecho tanto daño a su hijo en televisión. Al final, la madre prefirió a Leiva sobre mi gestión legal. Le dije: ‘o es Milagros Leiva, o soy yo’. Así terminó", afirmó.

El programa de Willax habló con la madre, quien aceptó su decisión de apoyar a Leiva, rechazando la postura del abogado, quien debía haberse alineado sin oponer resistencia, considerando la gravedad de las acciones de Leiva.

Madre de la víctima se expresa tras suceso con el abogado y Milagros Leiva

"Cuando él entendió la postura familiar, especialmente la mía, respecto a la periodista Milagros Leibe, debía haber seguido nuestra línea. Si le preguntan, debía referir el juicio, no sobre perdones que ya aceptamos", comentó.

La madre puntualizó que el abogado simplemente debió enfocarse en la entrevista sobre el caso legal, no en las disculpas a Leiva que la familia ya había aceptado.