¿Qué hay detrás de las nuevas compras de zapatos entre las jóvenes?

Las redes sociales están cambiando la ruta hacia el próximo par de zapatos: inspiración, recomendaciones y nuevas marcas aparecen en lugares que van mucho más allá de una tienda.

Comprar zapatos ya no parece ser solo cuestión de esperar una nueva temporada. Para las consumidoras jóvenes, el antojo, una ocasión especial o simplemente las ganas de renovar el look también pueden ser el motivo perfecto para estrenar un nuevo par. Y, claro, el modelo y el color pueden terminar de inclinar la decisión.

¿Dónde descubrimos nuevos zapatos?

Hoy, las redes sociales también son parte del recorrido antes de elegir qué comprar. Según un estudio realizado por HABLA Latam para Donna Cattiva, el 71% de las jóvenes encuestadas busca activamente nuevas marcas, mientras que TikTok y Pinterest aparecen como espacios clave para descubrirlas, con 48% y 21%, respectivamente.

Pero no todo queda en ver una marca en redes. La recomendación también pesa: el 60% de las jóvenes encuestadas afirma confiar más en creadoras de contenido que perciben como reales que en la comunicación directa de las marcas.

Para muchas jóvenes, unos zapatos pueden ser mucho más que un básico. Pueden completar un look para una salida, acompañar una ocasión especial o, simplemente, convertirse en ese gustito que una se quiere dar.