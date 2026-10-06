El incremento de ataques a cuentas de WhatsApp a través de llamadas y códigos de verificación está en aumento. Las víctimas reciben llamadas desde números internacionales y pronto pierden el acceso a sus cuentas.

Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y configura una contraseña segura. Si ya has sido víctima, contacta a WhatsApp Support para recibir asistencia. | Foto: difusión/Composición LR

Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y configura una contraseña segura. Si ya has sido víctima, contacta a WhatsApp Support para recibir asistencia. | Foto: difusión/Composición LR

La modalidad de robo de cuentas de WhatsApp mediante llamadas y códigos de verificación ha crecido notablemente. Los ciberdelincuentes intentan obtener acceso a perfiles para ingresar a la aplicación y así a las conversaciones y datos personales de los usuarios.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España ha advertido sobre incidentes en los que las víctimas recibieron llamadas de números internacionales y posteriormente fueron bloqueadas de sus cuentas. Un método eficaz para prevenir estos robos es activar la verificación en dos pasos y asegurar el buzón de voz.

Uso de llamadas y códigos de verificación para apoderarse de cuentas de WhatsApp

El INCIBE ha informado que algunos usuarios reciben llamadas de números fuera del país. A veces, los atacantes dejan el código de verificación en el buzón de voz, necesario para validar el acceso a la cuenta de WhatsApp. También pueden enviar el código por mensaje de texto o SMS, ya que es parte del proceso de inicio de sesión.

Los criminales pueden acceder al buzón si este conserva un PIN por defecto, como 0000 o 1234. Por lo tanto, se sugiere contactar al operador telefónico para cambiar ese número o deshabilitar el buzón. Recibir un código de verificación sin haberlo solicitado, especialmente tras una llamada extraña, debe ser visto como una señal de advertencia.

Pasos para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Para habilitar esta opción, el usuario debe entrar a WhatsApp, acceder a Configuración en el menú de los tres puntos y seleccionar Cuenta. Luego, elegir Verificación en dos pasos y seguir las instrucciones para configurar una capa extra de seguridad. Esta función añade protección adicional al acceso a la cuenta.