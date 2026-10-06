Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Confirmada la SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Estas 14 regiones VOLVERÁN A LAS URNAS

WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos para proteger tu cuenta de hackeos

El incremento de ataques a cuentas de WhatsApp a través de llamadas y códigos de verificación está en aumento. Las víctimas reciben llamadas desde números internacionales y pronto pierden el acceso a sus cuentas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos para proteger tu cuenta de hackeos
    Para proteger tu cuenta, activa la verificación en dos pasos en WhatsApp y configura una contraseña segura. Si ya has sido víctima, contacta a WhatsApp Support para recibir asistencia. | Foto: difusión/Composición LR
    WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos para proteger tu cuenta de hackeos

    La modalidad de robo de cuentas de WhatsApp mediante llamadas y códigos de verificación ha crecido notablemente. Los ciberdelincuentes intentan obtener acceso a perfiles para ingresar a la aplicación y así a las conversaciones y datos personales de los usuarios.

    El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) de España ha advertido sobre incidentes en los que las víctimas recibieron llamadas de números internacionales y posteriormente fueron bloqueadas de sus cuentas. Un método eficaz para prevenir estos robos es activar la verificación en dos pasos y asegurar el buzón de voz.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Confirmada la SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Estas 14 regiones VOLVERÁN A LAS URNAS

    Uso de llamadas y códigos de verificación para apoderarse de cuentas de WhatsApp

    El INCIBE ha informado que algunos usuarios reciben llamadas de números fuera del país. A veces, los atacantes dejan el código de verificación en el buzón de voz, necesario para validar el acceso a la cuenta de WhatsApp. También pueden enviar el código por mensaje de texto o SMS, ya que es parte del proceso de inicio de sesión.

    Los criminales pueden acceder al buzón si este conserva un PIN por defecto, como 0000 o 1234. Por lo tanto, se sugiere contactar al operador telefónico para cambiar ese número o deshabilitar el buzón. Recibir un código de verificación sin haberlo solicitado, especialmente tras una llamada extraña, debe ser visto como una señal de advertencia.

    Pasos para activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

    Para habilitar esta opción, el usuario debe entrar a WhatsApp, acceder a Configuración en el menú de los tres puntos y seleccionar Cuenta. Luego, elegir Verificación en dos pasos y seguir las instrucciones para configurar una capa extra de seguridad. Esta función añade protección adicional al acceso a la cuenta.

    WhatsApp permite la configuración de una contraseña como medida de resguardo. Esta debe tener un mínimo de ocho caracteres, incluyendo al menos una letra y un número. Si la cuenta ya ha sido vulnerada, el usuario puede buscar ayuda a través del Soporte de WhatsApp y completar el formulario con detalles del incidente y su información de contacto.

    SOBRE EL AUTOR:
    WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos para proteger tu cuenta de hackeos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Confirmada la SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Estas 14 regiones VOLVERÁN A LAS URNAS

    Caso Liceo Naval: mamá de víctima agresión REACCIONA a las declaraciones de su exabogado y habla de Milagros Leiva: "Debió alinearse"

    WhatsApp: el ajuste que puedes activar en 30 segundos para proteger tu cuenta de hackeos

    ¡CAMBIO INESPERADO! Caso Liceo Naval: Citan a los menores "liberados" a declarar, pero uno ya no está en el país

    Enfermera y exreina de belleza de 23 años es sin vida en Amazonas: su pareja fue detenida por presunto feminicidio

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    ¡Luce un cabello totalmente liso y libre de todo frizz!en Ricardo Gozzing Chacarilla.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;