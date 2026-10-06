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María Pía Vallejos reaparece tras ampay con Gustavo Salcedo y lanza indirecta ¿a Maju Mantilla?: “Los que odian...”

María Pía Vallejos, tras ser vista con Gustavo Salcedo, dejó un fuerte mensaje en redes que muchos consideran una indirecta hacia Maju Mantilla.

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    María Pía Vallejos reaparece tras ampay con Gustavo Salcedo y lanza indirecta ¿a Maju Mantilla?: “Los que odian...”
    María Pía Vallejos fue ampayada con Gustavo Salcedo en el Club Regatas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
    María Pía Vallejos reaparece tras ampay con Gustavo Salcedo y lanza indirecta ¿a Maju Mantilla?: “Los que odian...”

    María Pía Vallejos está nuevamente en el foco público tras ser captada otra vez con Gustavo Salcedo, a pesar de que recientemente afirmó que se alejaría del esposo de Maju Mantilla. Estas nuevas imágenes, difundidas por 'Magaly TV, la firme', han reavivado las conversaciones sobre ellos.

    Posterior a su aparición junto al empresario, la veterinaria publicó en Instagram un comentario sobre las críticas ajenas, lo cual llamó la atención al poco tiempo de la filtración de sus fotos con el deportista.

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    Mensaje de María Pía Vallejos en redes sociales.
    Mensaje de María Pía Vallejos en redes sociales.

    El impacto del mensaje de María Pía Vallejos tras ser vista con Gustavo Salcedo

    María Pía Vallejos usó sus redes para reflexionar sobre las opiniones ajenas y cómo puede uno ser juzgado. Este mensaje llegó el 5 de octubre, posterior a las imágenes que la vinculan con Gustavo Salcedo.

    "Los que odian, odiarán. La gente siempre dirá algo; hablar es lo suyo. Y lo que la gente piense de ti no es asunto tuyo", decía el mensaje de la veterinaria, acompañado de los hashtags "#loquesea" y "#vivetuvida".

    Aunque no mencionó a la exconductora de 'Arriba mi gente' ni al empresario, el mensaje causó comentarios dado su contexto. Esto sigue a su afirmación previa de alejarse del empresario.

    María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo juntos tras reciente viaje de él con Maju Mantilla

    Gustavo Salcedo fue nuevamente captado con María Pía Vallejos el fin de semana pasado, según mostró 'Magaly TV, la firme'. El empresario y la veterinaria se encontraron en el Club Regatas.

    Esto sucede después de que Salcedo viajara a Europa con Maju Mantilla, un evento que también capturó la atención de los medios. Hace unas semanas, María Pía Vallejos había declarado públicamente su intención de mantenerse alejada y pidió no ser asociada con el esposo de la exreina de belleza.

    En una entrevista con 'Amor y Fuego', la veterinaria justificó su alejamiento con una frase tajante: "Creo que una mujer inteligente sabe cuándo retirarse. Doy un paso al costado (...) No quiero que sigan relacionándome con Gustavo. A buen entendedor, pocas palabras".

    SOBRE EL AUTOR:
    María Pía Vallejos reaparece tras ampay con Gustavo Salcedo y lanza indirecta ¿a Maju Mantilla?: “Los que odian...”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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