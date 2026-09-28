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¿YA NO ESCONDEN SU AMOR? Mario Irivarren y Tabata Suárez sorprenden con tiernas postales y románticos mensajes

Mario Irivarren y Tábata Suárez compartieron nuevas fotos juntos en Paracas y llamaron la atención por sus cariñosos mensajes en redes sociales.

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    Mario Irivarren y Tabata Suárez oficializan su relación. | Composición Wapa
    ¿YA NO ESCONDEN SU AMOR? Mario Irivarren y Tabata Suárez sorprenden con tiernas postales y románticos mensajes

    Mario Irivarren y Tábata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales después de compartir nuevas fotografías juntos durante una escapada a Paracas. El exchico reality acompañó las imágenes con una dedicatoria que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

    La primera fotografía muestra a Mario abrazando por la cintura a Tábata mientras ambos sonríen ante la cámara, una postal que se suma a otras publicaciones recientes en las que aparecen disfrutando de distintos viajes.

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    Mario Irivarren dedica peculiar mensaje a Tábata Suárez

    Junto a las imágenes, Mario escribió: "La T y la M (tus papis)". Tábata no dejó pasar la publicación y respondió en los comentarios con otra frase que evidenció la confianza entre ambos. "¿Así o más bonitos?", escribió.

    El intercambio se produjo después de que ambos también compartieran fotografías de una salida a Huancaya, donde ya habían mostrado la cercanía que mantienen.

    En aquella ocasión, Tábata comentó: "Larga vida a nuestros planes, así". Mario respondió: "Que nunca falten las escapadas de fin de semana, los viajes improvisados y las ganas de vivir siempre una nueva aventura".

    Mario Irivarren pasó la página y comparte su nuevo amor.
    Mario Irivarren pasó la página y comparte su nuevo amor.

    ¿Mario Irivarren y Tábata Suárez tienen una relación?

    Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. Sin embargo, sus viajes, fotografías y constantes mensajes han despertado curiosidad entre sus seguidores.

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    Jazmín Pinedo también se refirió recientemente a Tábata y destacó las cualidades de la modelo. "Mario está feliz con Tábata, que es una chica hermosa, trabajadora y linda. La conozco hace muchísimos años, así que espero que se porte bien con ella", comentó la conductora.

    Además, agregó: "Tábata es una chica de esas mujeres bien plantadas que sabe lo que quiere". De esta manera, Mario y Tábata continúan compartiendo momentos juntos sin ponerle públicamente una etiqueta al vínculo que mantienen.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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