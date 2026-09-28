¿YA NO ESCONDEN SU AMOR? Mario Irivarren y Tabata Suárez sorprenden con tiernas postales y románticos mensajes

¿YA NO ESCONDEN SU AMOR? Mario Irivarren y Tabata Suárez sorprenden con tiernas postales y románticos mensajesÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Mario Irivarren y Tábata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales después de compartir nuevas fotografías juntos durante una escapada a Paracas. El exchico reality acompañó las imágenes con una dedicatoria que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.
La primera fotografía muestra a Mario abrazando por la cintura a Tábata mientras ambos sonríen ante la cámara, una postal que se suma a otras publicaciones recientes en las que aparecen disfrutando de distintos viajes.
LEE MÁS: ¡NADIE LO IMAGINABA! Magaly Medina cuenta la especial relación que tiene con Antoñito y lo llama con cariño: “Mi guapo sobrino”
Mario Irivarren dedica peculiar mensaje a Tábata Suárez
Junto a las imágenes, Mario escribió: "La T y la M (tus papis)". Tábata no dejó pasar la publicación y respondió en los comentarios con otra frase que evidenció la confianza entre ambos. "¿Así o más bonitos?", escribió.
El intercambio se produjo después de que ambos también compartieran fotografías de una salida a Huancaya, donde ya habían mostrado la cercanía que mantienen.
En aquella ocasión, Tábata comentó: "Larga vida a nuestros planes, así". Mario respondió: "Que nunca falten las escapadas de fin de semana, los viajes improvisados y las ganas de vivir siempre una nueva aventura".
¿Mario Irivarren y Tábata Suárez tienen una relación?
Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. Sin embargo, sus viajes, fotografías y constantes mensajes han despertado curiosidad entre sus seguidores.
NO TE PIERDAS: ¡NO SE QUEDÓ CALLADA! Lourdes Sacín cuestiona a la familia de ‘La China Polo’ por decisión tomada sin su consentimiento: “Desligándonos…”
Jazmín Pinedo también se refirió recientemente a Tábata y destacó las cualidades de la modelo. "Mario está feliz con Tábata, que es una chica hermosa, trabajadora y linda. La conozco hace muchísimos años, así que espero que se porte bien con ella", comentó la conductora.
Además, agregó: "Tábata es una chica de esas mujeres bien plantadas que sabe lo que quiere". De esta manera, Mario y Tábata continúan compartiendo momentos juntos sin ponerle públicamente una etiqueta al vínculo que mantienen.