¿YA NO ESCONDEN SU AMOR? Mario Irivarren y Tabata Suárez sorprenden con tiernas postales y románticos mensajes

Mario Irivarren y Tábata Suárez compartieron nuevas fotos juntos en Paracas y llamaron la atención por sus cariñosos mensajes en redes sociales.

Mario Irivarren y Tábata Suárez volvieron a llamar la atención en redes sociales después de compartir nuevas fotografías juntos durante una escapada a Paracas. El exchico reality acompañó las imágenes con una dedicatoria que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

La primera fotografía muestra a Mario abrazando por la cintura a Tábata mientras ambos sonríen ante la cámara, una postal que se suma a otras publicaciones recientes en las que aparecen disfrutando de distintos viajes.

Mario Irivarren dedica peculiar mensaje a Tábata Suárez

Junto a las imágenes, Mario escribió: "La T y la M (tus papis)". Tábata no dejó pasar la publicación y respondió en los comentarios con otra frase que evidenció la confianza entre ambos. "¿Así o más bonitos?", escribió.

El intercambio se produjo después de que ambos también compartieran fotografías de una salida a Huancaya, donde ya habían mostrado la cercanía que mantienen.

En aquella ocasión, Tábata comentó: "Larga vida a nuestros planes, así". Mario respondió: "Que nunca falten las escapadas de fin de semana, los viajes improvisados y las ganas de vivir siempre una nueva aventura".

Mario Irivarren pasó la página y comparte su nuevo amor.

¿Mario Irivarren y Tábata Suárez tienen una relación?

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantenga una relación sentimental. Sin embargo, sus viajes, fotografías y constantes mensajes han despertado curiosidad entre sus seguidores.

Jazmín Pinedo también se refirió recientemente a Tábata y destacó las cualidades de la modelo. "Mario está feliz con Tábata, que es una chica hermosa, trabajadora y linda. La conozco hace muchísimos años, así que espero que se porte bien con ella", comentó la conductora.