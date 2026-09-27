Pamela Franco tiene IMPENSADA reacción en medio de ENCUENTRO de Cueva con Pamela López: ¿Qué hizo?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela Franco volvió a generar atención en redes sociales luego de compartir una inesperada publicación. Su mensaje apareció poco después de que Christian Cueva y Pamela López coincidieran en una actividad escolar de uno de sus hijos. El encuentro entre ambos ocurrió durante una jornada deportiva organizada por el centro educativo, aunque no se registró una interacción entre ellos.
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¿Qué hizo Pamela Franco tras la coincidencia de su pareja con su expareja y madre de sus hijos?
La cantante Pamela Franco utilizó nuevamente sus redes sociales luego de que Christian Cueva y Pamela López fueran captados en el mismo evento escolar de uno de sus hijos. La coincidencia ocurrió durante las olimpiadas del colegio, donde ambos participaron de distintas actividades relacionadas con el menor.
Según las imágenes que comenzaron a circular, el futbolista y su expareja estuvieron presentes en las instalaciones del mismo centro educativo. Sin embargo, ninguno de los registros difundidos muestra que ambos hayan tenido algún tipo de acercamiento o conversación durante la jornada.
En medio de la atención que generó esta situación, Pamela Franco publicó una historia en su cuenta de Instagram. La intérprete eligió un fondo de color rosa para acompañar una frase que rápidamente fue relacionada con el contexto que atravesaba Christian Cueva. “Con Dios bien cerquita al CORAZÓN y con toda y pa’ delante”, se lee en su post.
Cabe señalar que la coincidencia entre Cueva y Pamela López se produjo durante una actividad deportiva del colegio de uno de sus hijos. Mientras el futbolista participó en los circuitos y juegos preparados para los padres de familia, López estuvo presente acompañando al menor.
La presencia de ambos en el mismo lugar no pasó desapercibida, especialmente por los episodios públicos que han protagonizado desde el término de su relación.
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Pamela Franco cuenta cómo respalda a Christian Cueva en su acercamiento con sus hijos
En otro momento, Pamela Franco habló sobre la relación que Christian Cueva viene fortaleciendo con sus hijos. La artista se mostró contenta por las decisiones que el futbolista ha tomado en el ámbito familiar y dejó claro que considera que se trata de determinaciones personales.
Durante las últimas semanas, los menores han compartido diferentes espacios junto a su padre, principalmente en actividades vinculadas al deporte. Ante ello, Franco fue consultada sobre cómo observa este acercamiento y cuál sería su papel en este proceso.
"Él es una persona de buen corazón y lo que está haciendo es lo que ha querido y quiere hacer y yo soy feliz si él es feliz. Si es feliz todo su entorno, todos sus seres queridos", sostuvo.
La cantante también fue interrogada acerca de si habría influido de alguna manera en los cambios que Christian Cueva viene realizando. Frente a esta pregunta, Pamela aclaró que, aunque ambos conversan y ella suele aconsejarlo desde su experiencia como madre, las decisiones corresponden exclusivamente al futbolista.
"Obviamente conversamos, yo siempre le voy a aconsejar para bien, soy mamá. Pero él es un hombre adulto, él no es mi títere, es un adulto y yo siento que está tomando de ahora en adelante muy buenas decisiones y poco a poco mejorando como persona. Eso depende de él, nadie te obliga a hacer nada", finalizó.