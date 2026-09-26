EsSalud lanza NUEVO APLICATIVO para SACAR CITAS MÉDICAS en simples pasos: conoce cómo usarlo

EsSalud introduce un aplicativo digital para que los asegurados gestionen citas médicas online desde dispositivos móviles y PCs.

Los asegurados de EsSalud ya cuentan con una alternativa digital para gestionar diferentes servicios relacionados con su atención médica. La entidad puso a disposición una plataforma que permite realizar trámites y solicitar citas desde dispositivos con conexión a internet. A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar la disponibilidad de profesionales y seleccionar el horario que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Cómo funciona EsSalud Digital y qué servicios puedes gestionar desde esta plataforma? Aquí te contamos el paso a paso.

EsSalud Digital: ¿cómo sacar una cita médica desde la nueva aplicación?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) viene impulsando el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso de sus asegurados a distintos servicios médicos. Una de estas alternativas es EsSalud Digital, plataforma que permite realizar gestiones de manera virtual mediante un celular, computadora u otro dispositivo conectado a internet.

El sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar los horarios disponibles y escoger tanto al profesional como el día y hora de atención, de acuerdo con la oferta existente para cada servicio.

Para ingresar a la plataforma, los asegurados deben acceder al portal oficial de EsSalud Digital mediante el siguiente ENLACE. Desde allí podrán gestionar citas relacionadas con medicina familiar y medicina general sin tener que acudir previamente a un establecimiento de salud.

Asimismo, la herramienta contempla otros servicios que pueden ser de utilidad para los asegurados, entre ellos:

Atención y servicios vinculados con diagnóstico por imágenes.

Gestión de referencias médicas hacia establecimientos de EsSalud.

Trámites relacionados con descansos médicos.

EsSalud Digital: guía para descargar la aplicación y gestionar citas médicas desde el celular.

¿En cuánto tiempo puedes obtener una cita digital en EsSalud?

El tiempo para acceder a una atención mediante la plataforma dependerá del servicio requerido y de la disponibilidad de profesionales en la especialidad seleccionada. De acuerdo con las condiciones informadas por EsSalud, la consulta médica podrá ser programada en un periodo máximo de siete días.