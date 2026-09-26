EsSalud lanza NUEVO APLICATIVO para SACAR CITAS MÉDICAS en simples pasos: conoce cómo usarlo

EsSalud lanza NUEVO APLICATIVO para SACAR CITAS MÉDICAS en simples pasos: conoce cómo usarloÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Los asegurados de EsSalud ya cuentan con una alternativa digital para gestionar diferentes servicios relacionados con su atención médica. La entidad puso a disposición una plataforma que permite realizar trámites y solicitar citas desde dispositivos con conexión a internet. A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar la disponibilidad de profesionales y seleccionar el horario que mejor se ajuste a sus necesidades. ¿Cómo funciona EsSalud Digital y qué servicios puedes gestionar desde esta plataforma? Aquí te contamos el paso a paso.
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EsSalud Digital: ¿cómo sacar una cita médica desde la nueva aplicación?
El Seguro Social de Salud (EsSalud) viene impulsando el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso de sus asegurados a distintos servicios médicos. Una de estas alternativas es EsSalud Digital, plataforma que permite realizar gestiones de manera virtual mediante un celular, computadora u otro dispositivo conectado a internet.
El sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar los horarios disponibles y escoger tanto al profesional como el día y hora de atención, de acuerdo con la oferta existente para cada servicio.
Para ingresar a la plataforma, los asegurados deben acceder al portal oficial de EsSalud Digital mediante el siguiente ENLACE. Desde allí podrán gestionar citas relacionadas con medicina familiar y medicina general sin tener que acudir previamente a un establecimiento de salud.
Asimismo, la herramienta contempla otros servicios que pueden ser de utilidad para los asegurados, entre ellos:
- Atención y servicios vinculados con diagnóstico por imágenes.
- Gestión de referencias médicas hacia establecimientos de EsSalud.
- Trámites relacionados con descansos médicos.
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¿En cuánto tiempo puedes obtener una cita digital en EsSalud?
El tiempo para acceder a una atención mediante la plataforma dependerá del servicio requerido y de la disponibilidad de profesionales en la especialidad seleccionada. De acuerdo con las condiciones informadas por EsSalud, la consulta médica podrá ser programada en un periodo máximo de siete días.
Una vez que la cita haya sido registrada, el sistema también contempla el envío de avisos para recordar al usuario la fecha de su atención. Estos recordatorios serán enviados con 48 y 24 horas de anticipación, con el objetivo de ayudar a los asegurados a tener presente su cita y reducir las posibilidades de inasistencia.