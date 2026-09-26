Famoso actor admite que se ENAMORÓ de la hija de su expareja y revela cómo pasó: “De quien me enamoré realmente”

Un famoso actor dejó a todos sorprendidos al revelar que se enamoró de la hija de su expareja y contar cómo nació este vínculo.

Una inesperada confesión sobre su vida personal ha llamado la atención de sus seguidores y generado todo tipo de comentarios en redes sociales. El famoso actor sorprendió al hablar públicamente de los sentimientos que desarrolló por la hija de su expareja. Su revelación ocurrió durante una entrevista, donde recordó el momento exacto en que descubrió lo que sentía por ella. La confesión rápidamente despertó curiosidad por conocer la identidad de la joven y su vínculo con el reconocido artista.

Famoso actor revela quién es la joven de la que se enamoró

La confesión tomó por sorpresa a quienes seguían la entrevista, pues el reconocido artista habló de la joven que llegó a formar parte importante de su vida a través de una relación sentimental que mantuvo en el pasado.

Se trata de Jencarlos Canela, quien recordó su cercano vínculo con Oriana Lander, hija de su expareja Gaby Espino. Durante una conversación con Rodner Figueroa, el actor y cantante aseguró: "De quien me enamoré realmente fue de Oriana y al igual", dijo entre risas en una entrevista con Rodner Figueroa.

El artista también relató una escena que permanece especialmente presente en su memoria. Según explicó, compartía diferentes momentos con la entonces pequeña Oriana, incluso mientras trabajaba en su música, hasta que ocurrió un instante que cambió para siempre la manera en que percibía el vínculo entre ambos.

"Yo me acuerdo que estábamos en una casa en el Doral y teníamos unas escaleras y yo bajaba con Oriana y estaba Oriana en la escalera y esa fue la primera vez que ella me dijo 'Papi tú', porque teníamos un estudio, yo hacía mucha música delante de Ori y yo le enseñaba, había como un 'atumbado' y yo le decía, parece que ella esuchó y de ahí ella me decía: 'Tú tú' y me acuerdo el primer día que me dijo 'Papi tú' y creo que fue el momento donde yo dije: 'Pase lo que pase entre Gaby y yo, esta es mi hija y yo jamás le voy a dar la espalda, yo voy a estar ahí por ella el resto de mi vida", recordó el cantante al rememorar aquel momento junto a la joven, quien actualmente tiene 18 años.

Usuarios reaccionan a la confesión de Jencarlos Canela sobre Oriana

La declaración generó opiniones divididas entre quienes siguieron la entrevista y posteriormente comentaron el momento en redes sociales. Mientras algunos usuarios bromearon con la posibilidad de que el artista hubiera sentido más cariño por Oriana que por su madre, otros defendieron el sentido paternal de sus palabras.