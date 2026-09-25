Angie Jibaja DIFUNDE chat con Romina Gachoy tras NO ASISTIR a cumpleaños de su hija: "Que todo el mundo sepa..."

Angie Jibaja decidió revelar el chat que tuvo con Romina Gachoy luego de ausentarse de los 15 años de su hija. Esto fue lo que le escribió.

Angie Jibaja decidió pronunciarse tras la celebración por los 15 años de su hija Gia, una fecha que estuvo marcada por el cariño que la adolescente mostró hacia Romina Gachoy. La ausencia de la conocida ‘Chica de los tatuajes’ generó diversas interrogantes entre los seguidores de la familia. Ante ello, la exmodelo recurrió a sus redes sociales para aclarar qué ocurrió y mostrar parte de la comunicación que mantuvo con la uruguaya. En la conversación, ambas dejan en claro cuál habría sido la razón por la que Angie no estuvo presente en la fiesta.

Angie Jibaja expone chat con Romina Gachoy tras cumpleaños de su hija

Luego de la celebración de los 15 años de Gia, Romina Gachoy compartió públicamente algunos momentos de la fiesta que organizó para la adolescente, con quien mantiene un estrecho vínculo afectivo y a quien considera parte de su familia. Mientras las imágenes del festejo circulaban en redes sociales, Angie Jibaja no había realizado mayores comentarios sobre su ausencia.

Angie Jibaja envía mensaje tras cumpleaños de su hija

Sin embargo, la exmodelo decidió pronunciarse a través de TikTok y mostrar una conversación privada que sostuvo con Romina. Antes de publicar el contenido, Angie agradeció a la uruguaya por permitirle hacer públicos sus mensajes y explicó la importancia que tuvieron para ella.

“Gracias a Romina por dejarme compartir tus palabras, con las personas que espero sostenga tus palabras, esas que me escribiste por WhatsApp… significaron muchísimo para mí”, escribió al inicio de la descripción de su publicación.

En el intercambio, Romina Gachoy habría dejado claro que Angie estuvo involucrada en los preparativos de la celebración y que conocía lo que sucedería durante el cumpleaños de su hija. Además, le pidió que no prestara atención a quienes intentaran cuestionar su ausencia.

“Y si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple no des cabida a la gente mala que quiere dar a entrever como que Gia no te invitó y cosas que son FALSAS”, agregó.

La esposa de Jean Paul Santa María también hizo referencia a la decisión de Angie de viajar antes de la celebración y sostuvo que dicha determinación habría tenido como objetivo proteger a la adolescente frente a la exposición mediática que atravesaba.

“Todo el mundo va a entender que si viajaste antes fue para protegerla del momento que se estaba viviendo y de toda la basura que había salido en medios y tu fin era cuidarla… Nadie tiene nada que reclamarte! Nadie es quien para juzgarte! Y menos que menos para poner en tela de juicio el amor que sentís por ella”, le habría dicho la uruguaya.

¿Qué dijo Angie Jibaja sobre su relación con su hija Gia?

Después de mostrar el intercambio con Romina Gachoy, Angie Jibaja aprovechó para explicar que, pese a no haber acudido a la celebración, continúa manteniendo comunicación con su hija y aseguró que ambas permanecen cercanas.

La exmodelo destacó que conversa diariamente con la adolescente y que existe un vínculo basado en las experiencias y momentos que han compartido a lo largo de los años. “Hoy en día mi niña y yo nos comunicamos todos los días, y ella sabe de todo lo que compartimos y vivimos, de cada detalle y de todo el amor que siempre ha estado presente”, sostuvo.

La publicación de Angie generó numerosos comentarios entre sus seguidores. Algunos usuarios pusieron en duda el contexto de la conversación, mientras que otros aprovecharon el espacio para darle recomendaciones relacionadas con su situación familiar.