Angie Jibaja enfrentó las críticas por polémicos videos y NIEGA recaída: "Estoy recuperada"

Angie Jibaja negó haber recaído tras unas imágenes difundidas en La Victoria y lanzó fuertes acusaciones contra su examigo Giancarlo Cossío .

Angie Jibaja volvió a pronunciarse tras la difusión de imágenes en las que aparece en una zona de La Victoria. El material generó especulaciones sobre una posible recaída, pero la modelo negó que haya retomado el consumo de sustancias y cuestionó que se utilicen episodios de su pasado para señalarla nuevamente.

A través de sus redes sociales, la también actriz aseguró que actualmente se encuentra enfocada en su bienestar y en mantener una relación cercana con sus hijos.

Angie Jibaja niega haber recaído tras imágenes en La Victoria

Jibaja rechazó las versiones que surgieron a raíz de los videos difundidos y sostuvo que estos no reflejan su situación actual.

“Siempre sacan cosas que no son ciertas, siempre buscan hacer leña del árbol caído”, expresó en sus redes sociales.

Además, afirmó que se considera recuperada y remarcó cuál es su principal motivación para seguir adelante.

“Soy una persona recuperada y que siempre quiero estar bien para poder estar con mis hijos como lo vengo haciendo, ellos son lo más importante”, manifestó.

Finalmente, pidió a sus seguidores no creer todo lo que circula sobre ella. “Así que no les hagan caso a esos videos”, sentenció.

Angie Jibaja cuestiona a Giancarlo Cossío

En medio de la polémica, también respondió a Giancarlo Cossío, quien había cuestionado a su actual pareja luego de las imágenes difundidas por 'Magaly TV La firme'.

La modelo rechazó sus declaraciones y lo acusó de haber tenido comportamientos contradictorios durante el tiempo en que mantuvieron una amistad.

“No te hagas el buenito. Yo ya no soy ninguna niña. Soy una mujer y sé perfectamente lo que he vivido y lo que me has hecho. Si durante todo este tiempo me quedé callada fue porque fui demasiado reservada”.

Luego lanzó un extenso cuestionamiento contra Cossío: “pero ya que quieres hablar, ¿por qué no le cuentas también a la gente que ibas al podcast todos los días con tus cervezas y tomabas a mi lado? ¿Por qué nunca cuentas esa parte? ¿Por qué no cuentas que muchas de las cosas que me están pasando también son consecuencia de tus decisiones y de tu responsabilidad?”, le cuestionó Angie Jibaja.