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¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres

Claudio Pizarro tiene cuatro hijos fruto de dos relaciones. Conoce quiénes son Karla Salcedo y Helen Ballón, madres de los hijos del exfutbolista.

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    ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres
    Claudio Pizarro tiene 4 hijos.
    ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE CLAUDIO PIZARRO? Conoce a los hijos del ‘Bombardero’ y quiénes son sus madres

    La vida familiar de Claudio Pizarro volvió a despertar interés luego de que 'Magaly TV La Firme' revelara que el exfutbolista se convirtió nuevamente en padre. Aunque suele mantener su vida privada lejos de cámaras, el exdelantero de la selección peruana tiene cuatro hijos fruto de dos relaciones importantes.

    Su historia familiar está marcada por un matrimonio de varios años con Karla Salcedo y una posterior relación con Helen Ballón, madre de su hija menor.

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    Karla Salcedo, la madre de sus tres primeros hijos

    Claudio Pizarro y Karla Salcedo se conocieron desde jóvenes y compartieron etapa escolar en el Liceo Naval. Ambos se casaron en Perú el 22 de abril de 1999, cuando tenían apenas 20 años.

    "Nosotros hemos estado desde chiquitos en la misma promoción, somos de la misma edad. En algún momento a mi papá lo destacaron al norte y me fui a Paita dos años, pero después volví al Liceo Naval. Los últimos tres años del colegio salíamos juntos en el mismo grupo y en el último año fuimos enamorados", recordó el exfutbolista en entrevista para la revista Cosas.

    La decisión de casarse estuvo relacionada con el inicio de su carrera internacional.

    "Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999. Entonces yo me dije: ‘A esta mujer no la puedo perder. A donde vaya, me la tengo que llevar’", relató a Radio Corazón en 2016.

    De este matrimonio nacieron Antonella, Gianluca y Claudio, quienes han mantenido un perfil reservado y alejados del espectáculo.

    Helen Ballón, madre de la hija menor de Claudio Pizarro

    Tras finalizar su matrimonio con Karla Salcedo, Pizarro inició una relación con Helen Ballón, peruana vinculada al arte y al yoga.

    Según 'Magaly TV La Firme', Helen vivió varios años en Palm Beach, Florida, y actualmente reparte su tiempo entre Múnich y Lima. Cuando se encuentra en Perú, también dicta clases de yoga en Miraflores.

    Las primeras apariciones públicas de ambos surgieron en 2024, cuando asistieron juntos a una boda en Italia.

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    Meses después, en septiembre de ese mismo año, Helen compartió una ecografía en redes sociales y comenzaron las especulaciones sobre un embarazo.

    Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez

    La pareja dio la bienvenida a Amara a comienzos de 2025, convirtiendo al exfutbolista en padre por cuarta vez.

    Desde entonces, la relación se ha mantenido bastante reservada, aunque algunas publicaciones en redes han permitido conocer parte de esta nueva etapa familiar.

    Así, Claudio Pizarro conserva un perfil discreto fuera del fútbol, pero su entorno familiar sigue despertando interés entre sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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