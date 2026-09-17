Magaly Medina enfrenta a Alejandra Baigorria tras rechazarse su querella: "Mi gran pecado fue mostrar a Said, faltándole el respeto en un yate"

Magaly Medina enfatizó en los argumentos del juez al rechazar la querella presentada contra ella, justificó sus críticas hacia la pareja de la ex chica reality y recordó las imágenes de Said Palao durante un viaje a Argentina .

Magaly Medina dedicó una parte de su programa ‘Magaly TV: La Firme’ del 17 de septiembre a comentar sobre la resolución del 17.º Juzgado Penal Unipersonal, que decidió no admitir la querella en su contra de Alejandra Baigorria. Destacó no solo el resultado, sino también los razonamientos del juez respecto al derecho a la libertad de expresión.

La periodista enfatizó que la resolución le causó sorpresa, ya que el juez diferenció entre una opinión y un hecho verificable. “A veces no entiendo cómo opera la justicia aquí”, afirmó Magaly, refiriéndose a los fundamentos del documento judicial.

También sugirió que otros jueces deberían considerar esta resolución como guía al evaluar casos de prensa. “Deberían estudiarla como una Biblia”, comentó respecto a los argumentos del juez.

Magaly Medina llama a la resolución una “lección de ética profesional”

Para Magaly Medina, los fundamentos del fallo son cruciales para quienes trabajan en medios, ya que tratan sobre el derecho a opinar cuando se cubren historias de figuras públicas.

Catalogó la resolución como una “lección de ética profesional”, destacando su importancia.

La presentadora subrayó la importancia de que el fallo provenga de un juez de primera instancia, mostrando conocimiento de las normas de libertad de prensa.

“Que un juez comprenda el Código Penal respecto a la libertad de prensa me sorprendió y agradó”, comentó Magaly Medina en su programa.

Magaly rememora las imágenes de Said Palao en un yate

Defendiendo su posición, Magaly Medina recordó las imágenes que mostraban a Said Palao, pareja de Alejandra Baigorria, disfrutando en un yate durante una despedida de soltera en Argentina.

“Mi gran error, delito, fue mostrar a Said Palao divirtiéndose, en un yate en Argentina con sus amigos y chicas para ese evento”, afirmó la presentadora.

Así, Magaly Medina defendió sus comentarios basados en esas imágenes y cuestionó que sus opiniones sean interpretadas como derechos vulnerados al tratarse de personajes públicos.

Magaly Medina: “Algunos no quieren que se les diga la verdad”

La conductora también reflexionó sobre las reacciones que sus críticas generan en los famosos, afirmando que hay quienes no desean sus acciones sean puestas al descubierto o cuestionadas en medios.

“Algunos no quieren que se les diga la verdad directamente”, expresó Magaly Medina.

Posteriormente, lanzó una pregunta a quienes, según su percepción, evitan enfrentar las críticas debidas a su fama.

“¿Por qué les cuesta enfrentar la verdad?”, planteó.