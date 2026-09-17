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Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende al agradecer públicamente a Allison Pastor por impulsar los sueños de su hija

Analía Rodríguez agradeció públicamente a Allison Pastor y Erick Elera por apoyar a Flavia, quien sueña con convertirse en actriz de Broadway.

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    Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende al agradecer públicamente a Allison Pastor por impulsar los sueños de su hija
    Analía Rodríguez fue la primera esposa del actor de Erick Elera. | Composición Wapa
    Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende al agradecer públicamente a Allison Pastor por impulsar los sueños de su hija

    Analía Rodríguez sorprendió al dedicarle un mensaje público a Allison Pastor por el apoyo que brinda a Flavia Elera, hija que tuvo con Erick Elera. La adolescente reveló en televisión que sueña con convertirse en actriz de Broadway y que la actual pareja de su padre la está ayudando a buscar opciones para continuar su formación artística fuera del país.

    La exmodelo siguió la participación de su hija en 'Mande quien mande' y no dudó en destacar el respaldo que recibe tanto de Erick como de Allison durante esta nueva etapa.

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    Analía Rodríguez agradece a Allison Pastor y Erick Elera

    Tras ver a Flavia hablar de sus planes profesionales, Rodríguez utilizó sus redes sociales para reconocer el acompañamiento que ambos le brindan. "Gracias, Alli y Erick", escribió la exmodelo.

    El mensaje llamó la atención porque reflejó la buena relación que mantiene con la actual pareja del actor, dejando de lado cualquier posible tensión y priorizando el desarrollo personal y profesional de su hija.

    Analía también expresó su emoción por la aparición televisiva de Flavia. "Mi bebé hermosa en la TV. Bailas hermoso, mi amor. Dios cumpla todos tus sueños. Ya él te dio todo el talento", publicó Rodríguez.

    Flavia Elera sueña con llegar a Broadway

    Durante su participación en 'Mande quien mande', la hija de Erick Elera contó que quiere prepararse para trabajar en musicales en Estados Unidos.

    Según explicó, Allison Pastor la viene apoyando para evaluar alternativas que le permitan seguir estudiando actuación y baile fuera del Perú.

    La joven también habló con cariño sobre la relación que mantiene con la integrante de 'Esto es guerra'. "La considero como mi segunda mamá", expresó Flavia.

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    Allison Pastor revela el vínculo que tiene con Flavia

    Allison también se refirió a la adolescente y explicó que la conoce desde que tenía aproximadamente tres años.

    Con el paso del tiempo, ambas desarrollaron una relación cercana y familiar, al punto de que Pastor considera a Flavia como su hija mayor.

    La buena relación entre Analía Rodríguez, Erick Elera y Allison Pastor deja ver una dinámica enfocada en acompañar a la adolescente mientras avanza en sus aspiraciones dentro del canto, el baile y la actuación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende al agradecer públicamente a Allison Pastor por impulsar los sueños de su hija
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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