¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Allison Pastor denuncia fuerte robo de 5 costosas prendas valorizadas en más de S/ 3.000

La esposa de Erick Elera, Allison Pastor denunció un fuerte robo.

    Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, vive un momento de profunda molestia tras denunciar públicamente un presunto robo cometido por un repartidor de Rappi. La empresaria contó que todo se desató luego de enviar cinco vestidos de su tienda online a través de la app de delivery, confiando en que el servicio se realizaría sin inconvenientes.

    Lo que parecía una entrega normal terminó en una experiencia frustrante. De acuerdo con su testimonio, el motorizado aceptó el pedido, recogió las prendas y, pocos minutos después, marcó la orden como completada para luego anularla. Esta acción provocó que la aplicación enviara a otro repartidor, quien llegó a recoger un paquete que ya había desaparecido.

    La situación generó una fuerte reacción en Allison, quien no dudó en cuestionar duramente a la empresa. “Estoy indignada. ¿Cómo es posible que Rappi contrate a motorizados que literalmente son unos rateros?”, expresó sin filtros a través de sus redes sociales.

    PUEDES LEER: Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

    La influencer aseguró que cuenta con evidencia clave para sustentar su denuncia. Según explicó, las cámaras de seguridad de su local registraron el momento exacto en el que el repartidor, con casco, recibe una bolsa blanca donde estaban los cinco vestidos. A pesar de ello, el conductor dejó constancia en la plataforma de que nunca recibió el pedido, generando una pérdida directa para su negocio.

    Sin embargo, el problema no terminó ahí. Allison afirmó que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta clara por parte de la empresa, lo que incrementó su indignación. “Es increíble que no filtren mejor a su personal y que no haya una atención rápida para el consumidor”, reclamó.

    Finalmente, la empresaria espera que su caso no quede en el aire y que la compañía tome acciones concretas, tanto para recuperar lo perdido como para evitar que otros emprendedores pasen por una situación similar. Su denuncia ya viene causando gran revuelo en redes sociales.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Allison Pastor denuncia fuerte robo de 5 costosas prendas valorizadas en más de S/ 3.000

