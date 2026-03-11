Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

Katia Condos y Federico Salazar sorprenden al anunciar su separación definitiva tras 30 años juntos

Katia Condosy Federico Salazar han anunciado su separación tras 30 años de relación. La actriz sorprendió a sus seguidores con un comunicado en redes sociales.

    Después de tres décadas de relación, Katia Condos y Federico Salazar han decidido separarse. La actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.

    Katia Condos y Federico Salazar anuncian su separación

    Este miércoles, la noticia de la separación de Federico Salazar y Katia Condos dejó perplejos a miles de usuarios en las redes sociales. La pareja, muy querida en el ámbito artístico, comunicó su decisión mediante un mensaje en Instagram, donde la actriz solicitó respeto y "comprensión".

    “Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, se puede leer en el comunicado.

    “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, agregó.

    Tras el anuncio de la noticia, la actriz tomó la dura decisión de restringir la opción de los comentarios en las redes sociales, evitando recibir mensajes por parte de sus seguidores.

    ¿Qué dijo Federico Salazar tras el anuncio de su separación?

    Minutos más tarde del anuncio, Federico Salazar hizo lo propio y agregó el comunicado en su cuenta personal de Instagram, eso sí, sin permitir la opción a comentarios, evitando así que los usuarios dejaran sus reacciones, más allá de los ‘Me gusta’ en el perfil de la red social.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

