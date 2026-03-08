Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Katia Condos, la reconocida actriz, alejada de los escándalos y muy cuidadosa al resguardar su vida íntima, suele compartir en redes sociales algunos momentos especiales y divertidos de su día a día.
Sin embargo, en los últimos meses del año pasado llamó la atención la ausencia de su esposo, Federico Salazar, en sus publicaciones. Ahora, la artista peruana volvió a mencionarlo al publicar un especial video junto al periodista, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.
Katia Condos comparte video de íntimo momento con Federico Salazar
Esta vez, la popular Katia Condos recurrió a su cuenta oficial de TikTok para compartir un inesperado video en el que muestra un momento íntimo y especial que vive con su esposo, Federico Salazar, en determinadas ocasiones. En el clip se observa a la exconductora de televisión sentada en un mueble, mientras el periodista se acerca y le entrega una copa de vino blanco.
'Escoge al que te busque con una copa de vino y no con problemas...', escribió en su video la actriz peruana y además, agregó un corto, pero contundente texto en la descripción de su post. 'Ya saben, escojan muy bien', señaló como consejo para sus seguidores, resaltando así el trato que recibe del padre de sus hijos.
PUEDES VER: Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."
Usuarios reaccionan al video y mensaje publicado por Katia Condos
Por su parte, los seguidores de Katia Condos no tardaron en reaccionar al inesperado video y muchos destacaron el sólido matrimonio que la pareja proyecta en redes sociales. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado cerca de 5 mil 'me gusta' y decenas de comentarios.
'Katia cómo vamos a elegir, si el único que había en Perú ya lo tienes tú', 'Te pasas donde voy a sacar otro Federico es único, un amor' y 'Hermosa pareja: Muchas felicidades estimados Katia y Federico, su amor lo siguen construyendo día a día. Bendiciones', fueron algunos comentarios. Cabe recordar que la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar mantienen una relación de más de 29 años. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2008 y, fruto de su historia de amor, tienen tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa Salazar.