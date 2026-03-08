Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
URGENTE | ¿Sigue la presencialidad? Colegios privados le dicen no a clases virtuales

Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"

La actriz y conductora Katia Condos sorprendió al mostrar a Federico Salazar en una inesperada situación y dejó un curioso mensaje a sus seguidores. ¿Qué pasó?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"
    Katia Condos sorprende al compartir íntimo momento con Federico Salazar. | Composición Wapa
    Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"

    Katia Condos, la reconocida actriz, alejada de los escándalos y muy cuidadosa al resguardar su vida íntima, suele compartir en redes sociales algunos momentos especiales y divertidos de su día a día.

    Sin embargo, en los últimos meses del año pasado llamó la atención la ausencia de su esposo, Federico Salazar, en sus publicaciones. Ahora, la artista peruana volvió a mencionarlo al publicar un especial video junto al periodista, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Cuántos hijos tiene Karla Tarazona y quiénes son los padres de los menores?

    Katia Condos comparte video de íntimo momento con Federico Salazar

    Esta vez, la popular Katia Condos recurrió a su cuenta oficial de TikTok para compartir un inesperado video en el que muestra un momento íntimo y especial que vive con su esposo, Federico Salazar, en determinadas ocasiones. En el clip se observa a la exconductora de televisión sentada en un mueble, mientras el periodista se acerca y le entrega una copa de vino blanco.

    'Escoge al que te busque con una copa de vino y no con problemas...', escribió en su video la actriz peruana y además, agregó un corto, pero contundente texto en la descripción de su post. 'Ya saben, escojan muy bien', señaló como consejo para sus seguidores, resaltando así el trato que recibe del padre de sus hijos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Jesús Barco sorprende con fuerte exigencia a Melissa Klug tras quedar varada en una isla fuera del Perú: "Toma un..."

    Usuarios reaccionan al video y mensaje publicado por Katia Condos

    Por su parte, los seguidores de Katia Condos no tardaron en reaccionar al inesperado video y muchos destacaron el sólido matrimonio que la pareja proyecta en redes sociales. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado cerca de 5 mil 'me gusta' y decenas de comentarios.

    'Katia cómo vamos a elegir, si el único que había en Perú ya lo tienes tú', 'Te pasas donde voy a sacar otro Federico es único, un amor' y 'Hermosa pareja: Muchas felicidades estimados Katia y Federico, su amor lo siguen construyendo día a día. Bendiciones', fueron algunos comentarios. Cabe recordar que la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar mantienen una relación de más de 29 años. La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2008 y, fruto de su historia de amor, tienen tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa Salazar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Desgarrador adiós: joven actor confirma que enfrenta sus últimos días tras diagnóstico de cáncer terminal

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Hija de Tula Rodríguez ingresa a quirófano y actriz revela su estado de salud: "Acaba de venir el doctor para decirme..."

    Paolo Guerrero impacta al tomar impensada medida sobre la familia de Ana Paula tras confirmar su ruptura

    ¡INSÓLITO! Flavia López protagoniza bochornoso error en Esto es Guerra: dice que 2x2 es 8

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Unidos en su dolor? Pamela Franco se retracta sobre Christian Cueva y revela por qué volvió a vincularse con él

    Exesposa de Melcochita arremete contra Monserrat tras ser acusada de quedarse con dinero: “Yo te conozco, a mí no me engañas"

    Monserrat Seminario deja en shock al revelar detalles íntimos y acusar de ludopatía a Melcochita: "Es cochino"

    Maricielo Effio reaparece y desmiente ser trabajadora de limpieza en EE. UU. tras dejar Perú: “Hay que averiguar”

    Alondra García Miró aparece en sus redes con insólita confesión en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;