Katia Condos sorprende al publicar íntimo momento con Federico Salazar y advierte a usuarios: "Ya saben, escojan muy bien"

La actriz y conductora Katia Condos sorprendió al mostrar a Federico Salazar en una inesperada situación y dejó un curioso mensaje a sus seguidores. ¿Qué pasó?

Katia Condos, la reconocida actriz, alejada de los escándalos y muy cuidadosa al resguardar su vida íntima, suele compartir en redes sociales algunos momentos especiales y divertidos de su día a día.

Sin embargo, en los últimos meses del año pasado llamó la atención la ausencia de su esposo, Federico Salazar, en sus publicaciones. Ahora, la artista peruana volvió a mencionarlo al publicar un especial video junto al periodista, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Katia Condos comparte video de íntimo momento con Federico Salazar

Esta vez, la popular Katia Condos recurrió a su cuenta oficial de TikTok para compartir un inesperado video en el que muestra un momento íntimo y especial que vive con su esposo, Federico Salazar, en determinadas ocasiones. En el clip se observa a la exconductora de televisión sentada en un mueble, mientras el periodista se acerca y le entrega una copa de vino blanco.

'Escoge al que te busque con una copa de vino y no con problemas...', escribió en su video la actriz peruana y además, agregó un corto, pero contundente texto en la descripción de su post. 'Ya saben, escojan muy bien', señaló como consejo para sus seguidores, resaltando así el trato que recibe del padre de sus hijos.

Usuarios reaccionan al video y mensaje publicado por Katia Condos

Por su parte, los seguidores de Katia Condos no tardaron en reaccionar al inesperado video y muchos destacaron el sólido matrimonio que la pareja proyecta en redes sociales. Hasta el momento, la publicación ha alcanzado cerca de 5 mil 'me gusta' y decenas de comentarios.